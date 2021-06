Fünf Jugendliche feierten ihre Konfirmation in der St. Magnus Kirche in Murg. Pfarrer Martin Rathgeber (auf unserem Bild hintere Reihe, rechts) leitete den Gottesdienst, welcher musikalisch von Organist Sven Friese und Rodrigo Guzmán an der Gitarre begleitet wurde. Diakon Jan Hofheinz (hintere Reihe, links) bereitete Lukas Schmidt, Fabian Wasmer, Max Ücker, Dominik Palla und Emma Hoffmann (von links) auf ihren großen Tag vor.