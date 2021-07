Murg (ska)) Es thront in der Mitte und ist der Grundstein für eine neue Zukunft in Murg: Das Ärztehaus H54-Mitte Murg wurde als Apotheken- und Ärztehaus mit Gewerbeflächen für Gesundheitswesen, Verwaltung und Dienstleistungen gebaut. Aber auch Wohnflächen im Penthousestil im obersten Geschoss des Gebäudes befinden sich darin. Apotheken- und Ärztehaus in der neuen Mitte Murg „Es bildet einen bedeutenden Bestandteil der neuen Mitte Murg, deren Realisation eine Neugestaltung und Verkehrsberuhigung des Zentrums in Murg vorsieht“, erklärt Geschäftsführer und Senior Partner Markus Brands der Bauträgerfirma Trenova Immobilien GmbH mit Sitz in Bad Säckingen, die der Trenova-Gruppe angehört. Flächen für Gewerbe, Dienstleistung und Wohnen In rund einem Jahr ist das rund sechs Millionen teure Gebäude an dem Platz entstanden, an dem zuvor das alte Murger Rathaus gestanden hat, das im Zuge der Bauarbeiten abgerissen worden ist. Im Untergeschoss des neuen Gebäudes befindet sich ein Tiefgarage mit 16 Stellplätzen. Aber auch der Müllraum für alle Einheiten und ein Technikraum befinden sich darin. „Eine große Herausforderung lag in der Zufahrt zu dieser Tiefgarage“, erklärt Brands weiter. Da keine eigene Einfahrt zu realisieren war, wurde das Untergeschoss des bestehenden Rathauses als Durchfahrt umfunktioniert. „Künftig fahren die Nutzer und Bewohner des neuen Ärztehauses durch das Untergeschoss im Murger Rathaus zu ihren Stellplätzen“, so Geschäftsführer Markus Brands . Bürgerbüro im Erdgeschoss Weil die Gemeinde Murg im Zuge der Umbauarbeiten Fläche verloren hat, wurde Ersatz im neuen Ärztehaus geschaffen. So sind das Archiv und das Lager ab sofort im Untergeschoss untergebracht worden. Im Erdgeschoss ist auch das Bürgerbüro der Gemeinde entstanden, und daneben neue Büros für das Bauamt, dass bisher im Gewerbegebiet untergebracht war. Mittels eines Durchgangs ist das neue Bürgerbüro jetzt mit dem Rathaus verbunden. Eigentümerin dieser Flächen ist die Gemeinde Murg.

Raum für Gesundheit und Gewerbe

Im Erdgeschoss des neuen Gebäudes hat die Gemeinde Murg ihr neues Bürgerbüro eingerichtet, das mit einem Zwischengang mit dem bestehenden Rathaus verbunden ist. Im Bild: Trenova-Geschäftsführer Markus Brands (links) und Bürgermeister Adrian Schmidle. Bilder: Susanne Eschbach

Murg (ska) Eine weitere Besonderheit des neuen Ärztehauses in Murg ist die lichtdurchlässige Holzverschalung an der Außenseite der Fassade. „Es wurde darauf geachtet, dass heimische Hölzer, die Weißtanne verwendet worden ist“, sagt Markus Brands. Das gilt auch für die Hölzer, die im Bürgerbüro verarbeitet worden sind. Bei der Fassade hat sich der ausführende Architekt Dieter Merz vom Architekturbüro „Merz Architekten“ in Bad Dürrheim an dem Headquarter der Holzfirma Binder in Fügen (Zillertal, Österreich) orientiert. Holzverkleidte Fassade Moderne Holzverschalung Auf einer vorstehenden Stahlkonstruktion sind die brandschutzbeständigen Holzlamellen montiert worden. „Die Holzverschalung wirkt je nach Betrachtungswinkel geschlossen bis transparent“. Ein besonderer Effekt entsteht durch die abendliche LED-Beleuchtung sowie durch das Innenlicht der Einheiten. „Die anspruchsvolle Statik für diese Konstruktion hat der Bauingenieur Christoph Villinger vom Büro Rheiner & Villinger aus Ühlingen/Birkendorf berechnet“, so Brands weiter. Apotheke und Ärztezentrum Im Erdgeschoss des neuen Ärztezentrums in der neuen Mitte von Murg hat die Schwarzwald Apotheke ihren neuen Standort gefunden. Im Obergeschoss darüber, hat das Ärztezentrum Hochrhein eine neue Heimat gefunden. Die Eigentümer in diesem Bereich ist die Familiengesellschaft Ullrich aus Bad Säckingen. Das zweite Obergeschoss wurde vom Bauträger zunächst als veredelter Rohbau ebenfalls an die Gemeinde Murg verkauft. Hier sollten weitere, kleinere Einheiten für den Bereich Gesundheitswesen entstehen und verpachtet werden. „Glücklicherweise konnte ich für diese Flächen den Zahnarzt, Implantologen und Oralchirurg Dr. Beshr Shokri aus Köln als Pächter für die kommenden zehn Jahre, für die Gesamtfläche finden“, freut sich der Geschäftsführer. Gleichzeitig wurde der Bauträger damit beauftragt, den zusätzlichen Ausbau dieser Flächen in eine der modernsten Zahnarztpraxen zu übernehmen.

Schöner wohnen mit Weitblick