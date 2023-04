Murg vor 2 Stunden Die Teilnehmer der Vereinsförderaktion 2023: Die Rheinsberghexen Murg mit der Startnummer S30 Die Rheinsberghexen Murg haben sich beim 13. Wettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus beworben. Der Fasnachtsverein will spezielle Masken für seine jungen Mitglieder ab sechs Jahren anschaffen.

Die Rheinsberghexen Murg beteiligen sich an den Fasnachtsveranstaltungen in Murg und laufen bei Umzügen in der Region mit, wie hier beim Nachtumzug in Görwihl. | Bild: Verein