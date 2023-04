Der Verein

Der Obst- und Gartenbauverein Murg wurde 1981 gegründet. Ziele des Vereins sind die Förderung der Gartenkultur, des Obstbaus sowie Aktivitäten zur Ortsverschönerung und ein wirksamer Umweltschutz.

Die Anschaffung

Für die jährlich stattfindende Süßmost-Press-Aktion will der Verein in eine Saftpresse investieren, die von Kindern leichter bedient werden kann. Für den Kartoffel-Mitmach-Acker, an dem viele Familien mit Kindern teilnehmen, möchte der Verein Arbeitsgeräte wie Hacken und Rechen in kindgerechter Größe anschaffen.

Das Engagement

Der Verein gibt regelmäßig Kurse zum Obstbaumschnitt und Schnitt von Beerenobst. Hinzu kommen Süßmost-Pressen, der Kartoffel-Mitmach-Acker, ein Advents-Steckkurs sowie Vortragsveranstaltungen. Außerdem pflegen die Mitglieder die Rabatte rund um das Niederhöfer Kriegerdenkmal, schneiden auf dem Schulgelände in Niederhof die Obstbäume und legten dort ein Hochbeet an.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Bei der Vereinsförderaktion loben die Sparkasse Hochrhein und das SÜDKURIER Medienhaus 50.000 Euro für geplante Anschaffungen von Vereinen aus. Welche der 94 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes kommen, entscheiden zunächst die Leser und dann eine Vergabe-Jury. Ab Mittwoch, 12. April, bis Sonntag, 23. April, können Sie für Ihren Verein abstimmen. Die Abstimmung ist nur über das Internet möglich, im zweiwöchigen Abstimmungszeitraum kann nur eine Stimme abgegeben werden. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal wird am 12. April freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. An der Abstimmung können sowohl Leser als auch Nicht-Leser teilnehmen. Im Abstimmungszeitraum ist pro Person nur eine Stimmabgabe möglich. Und so funktioniert es: Einfach einen Verein auswählen und dann auf den Button „Stimme abgeben“ klicken. Im Anschluss muss noch die Stimme bestätigt werden. Dafür nur noch auf den Link in der E-Mail klicken, die im Anschluss zugeschickt wird. Die Abstimmung endet am Sonntag, 23. April. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme der Vereinsförderaktion 2023 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 50.000 Euro – jeweils 25.000 Euro für den Bereich der Ausgaben Waldshut und Bad Säckingen.

