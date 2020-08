Obwohl der Radsportverein Niederhof in diesem Jahr die Rothaus-Murgtal-Trophy absagen musste, steht sie beim Plan für 2021 ganz oben auf der Liste der Aktivitäten, erklärte dessen Vorsitzender Horst Arzner in einem Gespräch mit dieser Zeitung „Wir werden sie, in der Hoffnung auf ein gesundes 2021 vom 31. Juli bis 1. August 2021 durchführen“, erklärte er.

Der Verein Der Radsportverein Eintracht Niederhof (RSV) wurde im 27. Mai 1923 von 36 Radsportfreunden gegründet. Heute hat der Verein mehr als 300 Mitglieder und bietet ein breit gefächertes Angebot von Aktivitäten an. Vorsitzender ist Horst Arzner.

Im Übrigen trifft sich der Vorstand seit Juli einmal im Monat in abgespeckter Form. Die im März ausgefallene Hauptversammlung wird am Montag, 28. September, ab 19 Uhr im „Floriansstüble“ im Bürgerhaus in Niederhof, unter Einhaltung der Hygieneregeln, nachgeholt. Dieser Termin findet jedoch nur dann statt, wenn sich die Infektionszahlen wieder nach unten bewegen und die Gemeinde Murg ihre Zusage für die Benutzung des „Florianstübles“ nicht zurücknimmt.

Für den Verein und seine Mitglieder war und ist die Corona-Krise eine schwierige Zeit. „Das Ausfallen der Übungsstunden war für die Erwachsenen schwer und noch schwerer für unsere Kinder, weil halt auch das Soziale zu kurz kam“, erklärte Horst Arzner. Nicht zuletzt hat dieses besondere Jahr auch finanzielle Einbußen für den Verein mit sich gebracht.

Wie bei der 23. Rothaus-Murgtal-Trophy im Juli 2019, werden am 31. Juli 2021 die Kinder und Jugendlichen zu den Schülerläufen der U8 bis U16 antreten, falls dies Corona bis dahin wieder zulässt. | Bild: Archiv Reinhard Herbrig

Dazu zählen vor allem die Einnahmen für die ausgefallene Rothaus-Murgtal-Trophy in diesem Jahr, die sonst im vierstelligen Bereich lagen. Diese konnten angesichts des guten Zusammenhalts der Mitglieder, Sponsoren, und des Vorstandes, einigermaßen gut verkraftet werden.

Je nach der Entwicklung des Corona-Virus ist am 28. November 2020 der Weihnachtsmarkt in Niederhof, der auch vom RSV-Niederhof veranstaltet wird, geplant. Sollten auch hier die Infektionszahlen weiter steigen, steht dieser Termin ebenfalls auf der Kippe.