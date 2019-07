Die 23. Rothaus-Murgtal-Trophy startete auch in diesem Jahr mit mehr als 200 Teilnehmern. Ausgerechnet mit dem Beginn der Schülerläufe, zu der 39 Kids U8 bis U16 ab 17.15 Uhr antraten, setzte leichter Regen ein, was sie nicht davon abhielt, sich mit ihren Altersgenossen am Samstag auf der 1,5 Kilometer langen Laufstrecke beim Sportplatz von Niederhof zu messen. Während die U8 und U10 eine Runde absolvierten, waren es bei den U12 bis U16 zwei Runden.

Am Sonntag ging es ab 10.30 Uhr mit dem Mountainbike-Rennen (MTB) über 26 Kilometer (halbe Distanz) vom Sportplatz Richtung Hottingen, zur Sache. Es waren 54 Teilnehmer am Start. | Bild: Reinhard Herbrig

Stolz präsentierten die Jüngsten ihre Pokale. U8 (weiblich/männlich): Elisabeth Grohmann vom TV Bad Säckingen und Julian Frommherz. U10: Lynn Meier vom Skiclub Bad Säckingen und Paul Eisele vom TV Bad Säckingen. U12: Carla Dietsche von Bike Crew Münstertal und Valentin Eisele vom TV Bad Säckingen. U14: Emma Eisele vom TV Bad Säckingen und Wyn Kirchhöfer vom Skiclub Bad Säckingen. U16: Karla Gehrmann vom Skiclub Bad Säckingen und André Kupferer von der SG Rheinfelden.

Am Sonntag schafften es die Schüler U15 bei der Kurzdistanz (MTB) über 26 Kilometer aufs Treppchen: 1. Jan Huber vom Biketeam Fricktal, 2. Lukas Stamm vom SG Rheinfelden und 3. Miro Leubin ebenfalls vom Biketeam Fricktal. | Bild: Reinhard Herbrig

Beim Crosslauf, zu dem 37 Erwachsene um 18 Uhr starteten, siegte bei den Frauen Valeria-Fida Rudigier vom SV Niederhof und bei den Frauen M40 Swetlana Gusenkova-Kramer von Eternal Love. Bei den Männern bis 30 Jahren siegte souverän in 0:41:11,3 Stunden Luca Völkle vom TV Konstanz, gefolgt von Kevin Huber in 0:57:26,8 Stunden.

Bei der Murgtal-Trophy freuten sich die männlichen Teilnehmer U8 über ihre Platzierungen: 1. Julian Frommherz, 2. Luca Wiesler, 3. Tim Schönherr und 4. Arjom Kramer. | Bild: Reinhard Herbrig

Am Sonntag ging es ab 10.30 Uhr mit den Mountainbike-Rennen über 26 und 52 Kilometern vom Sportplatz Richtung Hottingen zur Sache. Trotz leichten Regens legten die meisten Biker kurz vor dem Start noch ihre Regenjacken ab. Es gingen 90 Fahrer an den Start, 54 auf den Halbmarathon und 36 auf den Marathon. Beim Rennen über 26 Kilometer belegten bei den Frauen U17 Silija Senn in 1:08:20,9 Stunden vom VBC Waldshut-Tiengen den ersten Platz.

Beim Schülerlauf der U12, U14 und U16 starteten am Samstag um 17.30 Uhr 21 Jugendliche bei der Rothaus-Murgtal-Trophy. | Bild: Reinhard Herbrig

Bei den Männern U19 setzte sich Sebastian Roth von Schmid-Hardware MTB-Team in 0:57:19,4 Stunden vor Niklas Grobert vom RSV Eintracht Niederhof und Lukas Riepl vom TuS Obermünstertal, durch. Bei dem 52-Kilometer-Rennen siegte Lukas Kronberger vom VBC Waldshut-Tiengen in 1:50:28,2 Stunden. Mit dem Cross-Country der Schüler U9 bis U13, der um 15 Uhr begann und zu dem 35 Starter gemeldet waren, wurden die Rennen der Murgtal-Trophy abgeschlossen.