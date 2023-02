Manege frei hieß es in der Oberhofer Thimoshalle anlässlich des Rosenmontagshocks, der vom Verein Gesund und Fit in Oberhof veranstaltet wurde. Zum Oberhofer Zirkus trat der Musikverein Oberhof mit einem musikalischen Fasnachtsrepertoire und dem Showact „Ist das ein Zirkus – Szenen einer Musikprobe“ an.

Schuhplattler und Männerballett

Die Spittelhauwiiber mit Oberhauwiib Anja Stabile kommunizierten mit dem Publikum in der heute gängigen Art: Über sogenannte Emojis, Emotionsabbildungen, die man sich im Handychat zusendet. Sie zeigten außerdem, wie ein Schuhplattler richtig auszusehen hat. Die männliche Version des gleichen Tanzes gab es von den Tänzern des Männerballetts, die ihre Männlichkeit dabei wie immer nicht ganz so ernst nahmen.

Die Löschbrüder Vollbrenner alias Markus Brenner und Dödele alias Frank Zeiser sorgten für viele Lacher, indem sie vormachten, wie man mit einer bewusstlosen Person lieber nicht umgehen sollte.

Die Löschbrüder Vollbrenner (Markus Brenner, links) und Dödele (Frank Zeiser) machten humorvoll vor, wie man eine bewusstlose Person anspricht. | Bild: Michelle Güntert

Auch das Duo vom Bickelberg Katrin und Markus Fühner brachte das Publikum durch seine Lästereien über die regionale Politik zum Lachen. Die Seelbach-Gaischder aus Niederhof nahmen zum ersten Mal mit einem Programmpunkt am Hock teil und begeisterten dabei mit ihrer Märchenstunde.

Guggemusik aus Hänner zu Gast

Für eine bebende Halle sorgten die Gugge-Brass-Band aus Murg und durch einen Überraschungsbesuch auch die Erbsranzen-Schränzer aus Hänner. Für musikalische Unterhaltung zum Ausklang des Abends war DJ Tobi zuständig.

