von Brigitte Chymo

Mit dem Spatenstich für die neue Kindertagesstätte und Kinderkrippe gestern Vormittag im Areal „In der Mühle“ geht gleich zu Beginn des Jahres 2019 eines von zwei Fünf-Millionen-Projekten in der Gemeinde nun in die Realisierungsphase. Bürgermeister Adrian Schmidle bezeichnete die neue Kindertagesstätte beim Spatenstich als ein Puzzleteil, um den Murger Ortskern zu stärken.

Einst kreischten auf dem Areal „In der Mühle“ die Sägen. Bis zu seinem Abriss war nämlich auf dem Gelände jahrzehntelang das Sägewerk Rufle in Betrieb. 1993 erwarb die Gemeinde Murg schließlich aus Mitteln der Einfachen Stadterneuerung dann das Areal, das als Parkplatz genutzt wurde. Nur gelegentlich kehrte hier Leben ein. Wenn wieder mal ein historischer Markt stattfand oder die Narrenzunft wie zuletzt in der fünften Jahreszeit in den „Wilden Westen“ einlud.

Fertigstellung 2020/2021

Das wird künftig anders werden. Ab 2020/21, so das geplante Datum der Fertigstellung des Projekts, werden tagsüber Kinderstimmen „In der Mühle“ zu hören sein. Mehr als 100 Kinder werden dann in Kindergarten und Kinderkrippe Platz finden.

So soll nach den Plänen des Architekturbüros Preiser die fertiggestellte Kindertagesstätte aussehen. | Bild: Architekturbüro Preiser

„Ein für Murg großer Kindergarten und ein Meilenstein“, so Bürgermeister Adrian Schmidle beim Spatenstich, dem Dekan Peter Berg, Mitarbeiter der Gemeinde, Gemeinderäte, Vertreter der Baufirmen Decker und Rotkamm aus Albbruck sowie des Planungsbüros Preiser aus Waldshut-Tiengen beiwohnten.

Der Bürgermeister nannte als Grund für die ansehnliche Größe des Projekts das künftige Baugebiet „Auf Leim“ und erinnerte daran, dass ein anderer Murger, nicht mehr sanierbarer Kindergarten, abgerissen werde. Die stattliche Größe der Kindertagesstätte spiegelt sich auch in den Zahlen wieder. Die Investitionssumme beläuft sich auf fünf Millionen Euro. Verschiedene Förderzusagen sind bereits da, die Verwaltung hofft auf weitere; „Unsere Zielmarke ist 20 Prozent Förderung. Mehr wäre besser“, erklärte Schmidle.

Bauweise vorwiegend aus Holz

Dem Architekturbüro Preiser war daran gelegen, das Gebäude in die städtebauliche Umgebung einzugliedern. Um das Großvolumen aufzulösen, sei das Gebäude drei Einzelhäuser gegliedert worden, erklärte Ernesto Preiser und verwies auf die „kleinteilige“ Umgebungsbebauung. Als Material wird innen wie auch außen Holz zum Einsatz kommen.

Beton wird lediglich für Fundament und Keller verwendet. Der Spatenstich war eigentlich schon für Dezember geplant, wurde wegen Schlechtwetter aber verschoben. Dass die Planung nicht einfach gewesen war, merkte Statiker Ingo Rotkamm an. „Die Geometrie war eine Herausforderung“, verwies Rotkamm auf den langen und schmalen Zuschnitt des Areals.

Ein weiteres Projekt zur Stärkung des Murger Ortskerns ist das geplante Ärztehaus. Noch im Dezember wurde mit dem Abriss des Alten Rathauses die erforderliche Vorarbeit für das zwischen vier und fünf Millionen Euro veranschlagte Projekt der Trenova Immobilien GmbH geleistet. Die eigentlichen Arbeiten sollen demnächst beginnen.