von sk

Eine ganz andere, neue Erfahrung in Sachen Mountainbike-Herausforderung durfte die im Murger Ortsteil Niederhof lebende Olympiasiegerin Sabine Spitz bei den Dreharbeiten zum zweiteiligen ZDF Krimi "Und tot bist Du" machen. Im "Schwarzwald"-Krimi des ZDF's, der am Montag und am Mittwoch, 8./10. April, um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, ging es darum für Schauspielerin Jaëla Probst in ihrer Rolle als Vanessa Cabell mehrere anspruchsvolle und nicht ganz ungefährliche Fahrszenen auf dem Mountainbike zu übernehmen.

"Als die Anfrage kam, war ich natürlich zuerst überrascht, fand es aber auf Anhieb spannend so etwas mal zu machen", sagt Sabine Spitz. Bei den Aufnahmen in der Nähe von Freudenstadt, brachte die Deutsche Meisterin dann all ihre Erfahrungen auf Mountainbike bei der Gestaltung der Szene und Streckenauswahl mit ein.



Dass die halsbrecherische Fahrt trotzdem kein gutes Ende nehmen wird, war dem Drehbuch geschuldet und störte Sabine Spitz nicht: "In der Fiktion kann ich damit gut leben, und wenn es die Dramaturgie so notwendig macht, passt das auch."

Auf jeden Fall hat ihr der Abstecher in die Fernsehbranche sehr viel Spaß gemacht und bei entsprechender Gelegenheit könnte sie sich das jederzeit wieder vorstellen. Es war nicht das erste Mal, dass Sabine Spitz im Rahmen eine TV Produktion mit dabei war. Bei der ARD/ SWR TV-Serie "Die Fallers", die ebenfalls im Schwarzwald spielt, hatte Sabine Spitz gleich drei Gastauftritte. Mit umfangreichem Textanteil hat sie sich dabei selber gespielt.