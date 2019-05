Murg (ska) Buntes Markttreiben auf 3000 Quadratmetern. Das Möbelhaus Brotz lädt am Sonntag, 5. Mai, ab 11 Uhr zum traditionellen Maimarkt ein und bietet für die Besucher ein abwechslungsreiches Frühlingsprogramm auf und rund um die Showbühne auf dem Gelände des Unternehmens. Ab 13 bis 18 Uhr findet außerdem ein verkaufsoffener Sonntag statt.

Inzwischen ist es Tradition, dass die Familie Brotz in der ersten Maiwoche zu einer umfangreichen Gewerbeschau mit Bühnenshow einlädt. Und jedes Jahr sind es bekannte Namen und Gesichter, die den Maimarkt bereichern. In diesem Jahr werden die Gäste von Entertainer Nick Herb durch den Marktsonntag geführt. Nick Herb ist ein Profi hinter dem Mikrofon, am Plattenteller und vor der Kamera. Bereits im Fernsehen und im Radio war er als Moderator zu sehen und zu hören. Als Komponist und Texter hat er sich ebenfalls einen Namen gemacht. Unter anderem zeichnet er für die Hymne der Paralympics in Salt Lake City verantwortlich. Aber auch als Keyboarder und Produzent ist er erfolgreich.

Ein besonderer Höhepunkt am Sonntagnachmittag wird die Musik- und Akrobatikshow der Gruppe „CM Art“ sein, die bereits auf großen Bühnen in Europa gezeigt worden ist. Zwischen ihrem sechsten und zwölften Lebensjahr genoss „CM Art“ eine fundierte Grundausbildung in Ballett bei einer russischen Profitänzerin. Mit der Gymnastikgruppe Kreuzlingen erlangte sie mehrere Schweizer Meistertitel in verschiedenen Turndisziplinen. Mit diesen Erfolgen setzte die junge Frau ihren Fokus mehr und mehr auf den Tanz und Sport. Denn neben den Herausforderungen im Wettkampfsport, nahm das Interesse an der künstlerischen Seite immer mehr zu. Deshalb entschied sie sich für den Besuch angesehener Tanz- und Zirkusschulen. Mit ihrer Trainingspartnerin Franziska Diebold begann dann der Einstieg ins Showbusiness.

Unter dem Namen „The Twins“ wurden die beiden schnell bekannt und erhielten Artistenpreise im In- und Ausland. Gefördert wurden sie dabei von der Zirkusschule Fratellini in Paris, wo sie auch den Handstand-Akrobaten Eric Varelas kennenlernten. Das Ergebnis waren weitere, nationale und internationale Bühnen- und Wettkampf-Auszeichnungen. Es folgte die Aufnahme in den Schweizer Nationalkader der Sportakrobatik, wo sie unter anderem mit drei Meistertiteln in der Schweiz gekrönt worden sind. Darum dürfen sich die Zuschauer in Murg auf einen ganz besonderen Programmpunkt freuen.

Während auf der Bühne das Showprogramm läuft, finden die Gäste drum herum eine bunte Auswahl an Ausstellern wie das Autohaus Stoll mit seiner Fahrzeugpräsentation. Hochrhein Kanu stellt seine Boote und das Freizeitprogramm dazu vor, es werden die Artikel von Tupperware, Rombach Energetix, Lumara oder Thermomix vorgestellt. Die Süßwaren von Nerpel dürfen probiert werden oder Elfriedes Marmeladentäume. Informationen gibt es von der Initiative Straßenhunde Kreta, von der Gemeinde Murg oder Streuner e.V. Aber auch Kunsthandwerk wie „Fadenknipser“ mit Designtaschen und Accessoires oder Hutmode von Ruth Stoll wird gezeigt.

In der Schmuckwerkstatt von Sabine Wassmer ist handgemachter Schmuck zu finden. Für weitere Unterhaltung sorgt Kutschfahrten Behringer und der Kindergarten Weizenkorn mit Kinderschminken und einem Kinderprogramm.