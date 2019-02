von Brigitte Chymo

Als erste der Murger Parteien stellen die Freien Wähler ihre Kandidaten für die Gemeinde- und Ortschaftsratswahlen im Mai vor. Mit dem Oberhöfer Ortsvorsteher Roland Baumgartner führt ein erfahrener Kommunalpolitiker die Liste der Gemeinderatskandidaten für Murg an. Aber auch der Nachwuchs zieht mit. Kandidat Manuel Rothmund ist der Jüngste, er ist Schüler und erst 18 Jahre alt.

Die Listenplätze

Schon im Vorfeld hatten sich die Freien Wähler darauf geeinigt, dass die erneut angetretenen Gemeinde- und Ortschaftsräte die Liste in alphabetischer Reihenfolge anführen werden, anschließend folgen, ebenfalls in alphabetischer Reihenfolge, die neuen Bewerber. Auch wenn es laut dem Vorsitzenden Wolfgang Fürst mehr Absagen als Zusagen gab, konnten die Freien Wähler bei ihrer Nominierungsversammlung am Donnerstagabend vollständige Listen präsentieren.

18 Kandidaten

Die Liste der Gemeinderäte umfasst 18 Personen. Neben Roland Baumgartner treten auch die Niederhöfer Ortvorsteherin Edith Becker, der Gemeinde- und Ortschaftsrat Stefan Ganser aus Hänner und Gemeinderat Frank Gassmann aus Murg wieder an. Dieter Muck, Ortsvorsteher aus Hänner und momentan noch Mitglied der CDU-Fraktion im Gemeinderat, kandidiert im Gemeinde- wie auch Ortschaftsrat neu für die Freien Wähler. Ein weiterer Kandidat aus Hänner ist Ortschaftsrat Richard Kauff­mann, der in den Gemeinderat wechseln möchte.

Die Kandidaten für die Orschaftsräte Niederhof, Oberhof und Hänner (vorn, von links): Benja Bronkal, Marc Kaiser, Andreas Kleinwechter, Cornelia Maurer-Borghardt, Roland Baumgartner (alle Oberhof) sowie (hinten, von links) Christian Pröger, Edith Becker, Dieter Langendorf, Sigrid Butowski, Wolfgang Jehle, Timo Strasser, Johannes Wiesler (alle Niederhof) sowie Stefan Ganser, Gerwin Schüler, Melanie Frommherz, Kamila Krier, Dieter Muck, Simone Baumgartner-Döbele, Christian Conrath (alle Hänner). Entschuldigt waren Werner Langendorf (Hänner), Oliver Zurnieden und Dieter Weniger (Niederhof) sowie Ursula Rünzi und Andreas Baumgartner (Oberhof). | Bild: Michael Gottstein

Für beide Gremien kandidieren aus Niederhof Ortschaftsrat Timo Strasser, Dieter Weniger und Johannes Wiesler. Aus Oberhof Ortschaftsrätin Ursula Rünzi und Benja Bronkal und aus Hänner Christian Conrath. In Niederhof stellen sich die Ortschaftsräte Dieter Langendorf und Oliver Zurnieden einer Wiederwahl. Sowohl im Gemeinde- wie auch im Ortschaftsrat sind innerhalb der Freien Wähler etliche Sitze neu zu vergeben.

Es wird in jedem Fall spannend bei den diesjährigen Kommunalwahlen am 26. Mai. Aufgrund der Abschaffung der unechten Teilortswahl in der Gemeinde Murg sind den Ortsteilen keine Sitze mehr garantiert. In den Gemeinderat kommt, wer die meisten Stimmen hat. Die Anzahl der Sitze wurde von 19 auf 18 reduziert. Aktuell hat der Gemeinderat durch Überhangmandate 21 Sitze. Mit sieben Sitzen stellen die Freien Wähler derzeit die zweitstärkste Fraktion im Gemeinderat.