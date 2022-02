Visual Story Veröffentlicht am 26. Februar 2022

Dichtes Gedränge, keine Tests und Masken: In Laufenburg-CH starten die Narren mit der Guggen-Party in das Fasnachtswochenende. Das Fest ohne Corona-Auflagen zieht über 1000 Menschen an. Sehen und hören Sie selbst.

Volle Halle, laute Musik, gute Stimmung: Rund 1200 waren bei der Guggen-Party in und um die Stadthalle im Schweizer Laufenburg dabei.| Bild: Maria Schlageter

Es war als hätte man im Februar 2020 die Uhr angehalten und sie jetzt wieder weiterlaufen lassen. Über tausend Menschen feierten am Freitagabend in und um die Stadthalle im Schweizerischen Laufenburg die Fasnacht so, wie es eigentlich immer war: