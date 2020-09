Nach der Messe am Pfingstsonntag ist nun auch der Familiengottesdienst zum Ferienende der katholischen Pfarrgemeinde Heilig Geist unter freiem Himmel abgehalten worden. Auf dem Schulhof der Hans-Thoma-Schule in Laufenburg ist bei schönem Wetter auch der neue Kaplan Philipp Ostertag vorgestellt worden, der das Pastoralteam zukünftig unterstützen wird.

Laufenburg Neuer Kaplan für Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck Das könnte Sie auch interessieren

Bevor es zu der Vorstellung kam, sprach Pfarrer Klaus Fietz vom Umgang mit Schuld und Vergebung, um den sich der Gottesdienst drehte. So trage ein jeder und eine jede einen persönlichen Schuldschein mit sich, der jedoch vom barmherzigen Gott vergeben werden kann. Musikalisch umrahmt wurde die Messe von Barbara Ruch am Keyboard sowie Elena Maier und Mechthilde Maier durch Gesang.

Der Weg des Geistlichen

Nach der Kommunion sprach Kaplan Philipp Ostertag einige Worte zu sich selbst. Der 1982 geborene und aus dem Norden stammende Geistliche arbeitet gerne handwerklich und habe nach drei Jahren in einer Ordensgemeinschaft und der Leitung einer Jugendbildungsstätte eine neue Herausforderung gesucht, die er als Kaplan in der Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck gefunden habe. Den Weg zum Glauben hat er auf Umwegen gefunden, denn im Gespräch mit unserer Zeitung gab Ostertag zu, während der Schulzeit von der Nicht-Existenz Gottes überzeugt gewesen zu sein. Erst nach der Beschäftigung mit einigen namhaften Philosophen und dem Physiker Stephen Hawking habe er seine Meinung geändert und sich dem Glauben zugewandt.

Laufenburg Gottesdienste im Sommermonat August wieder in allen Pfarrkirchen möglich Das könnte Sie auch interessieren

Als neuer Kaplan sind seine Aufgabenbereiche nun die Seelsorge, die Mitwirkung bei Gottesdiensten und der Religionsunterricht an den Grundschulen in Luttingen und Buch. Vor allem die jungen Leute liegen Ostertag am Herzen, denn „die Kirche lebt von der nachkommenden Generation“. Willkommen geheißen wurde Ostertag auch von Pfarrgemeinderat Pirmin Böhler. Er überreichte ihm einen Apfelkorb mit unterschiedlichen Äpfeln, die für die verschiedenen menschlichen Charaktere stehen. Von Klaus Fietz erhielt Ostertag zusätzlich die Medaille der Seelsorgeeinheit. „Ich freue mich auf meine Kaplanszeit und die Erfahrungen, die ich während dieser sammeln kann“, fasste Ostertag zusammen.