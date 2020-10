Laufenburg vor 1 Stunde

Ausschuss ist gegen Grillrestaurant mit 130 Plätzen an der Andelsbachstraße

Der Betreiber eines Supermarkts will im Obergeschoss seines Gebäudes einen Gastronomiebereich einrichten. Doch der Bauausschuss und die Stadtverwaltung sind wegen der fehlenden Stellplätze gegen die Pläne. Schon jetzt ist die Verkehrssituation an der Einmündung der Haupt- in die Andelsbachstraße oft sehr unübersichtlich und gefährlich.