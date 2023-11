Beinahe aus allen Nähten platzte das Hotel Feldeck beim diesjährigen Räbenpappenessen des Narrenvereins Räbenheim am Samstag, 11.11. Insgesamt 130 Teilnehmer hatten sich zum traditionellen Fasnachtsauftakt angemeldet, bei dem neben dem schmackhaften Räbenpappenessen auch jeweils das aktuelle Fasnachtsmotto kreiert wird.

Der Verein wächst immer weiter

Narrenpräsident der „Erste vom Weissen Grund“ (Tobias Weissenrieder) war hoch erfreut über den rekordverdächtig hohen Besuch und stellte fest: „Der Verein wächst und wächst!“

Er konnte unter den zahlreichen närrisch gestimmten Vereinsmitgliedern einige Ehrenmitglieder sowie den Spender der Räben, Sepp Herzog, besonders willkommen heißen. Von den befreundeten Vereinen der Vereinsgemeinschaft begrüßte er Renate Bercher, Vorsitzende der Chorgemeinschsaft Oberlauchringen und Alexander Schmidle vom Musikverein Oberlauchringen.

Das Motto der Fasnacht steht fest

Er steuerte sogleich auf den Höhepunkt des Abends zu, die Mottosuche für die kommende Fasnachtssaison und bat um Vorschläge aus allen Gruppierungen des Vereins.

Umringt von Gardemädchen, die ihre Sitzplätze im Foyer des Hotels eingenommen hatten, eröffnet Narrenpräsident Tobias Weissenrieder (Tobias der erste vom Weissen Grund) das diesjährige Räbenpappenessen im Hotel Feldeck. | Bild: Herbert Schnäbele

Danach wurde den Teilnehmern das sehr schmackhafte Räbenpappenessen serviert, wobei gleichzeitig die Vorschläge für das Fasnachtsmotto formuliert werden konnten. Nach dem Essen zog sich die Jury, Angehörige aus allen Gruppierungen, zurück, um aus den insgesamt 60 eingegangenen Vorschlägen vier Favoriten herauszusuchen, die der Versammlung zur Abstimmung vorgetragen wurden.

Der Narrenverein Der Narrenverein Räbenheim Oberlauchringen wurde am 11. Februar 1911von zwölf Initiatoren im damaligen Gasthof Hirschen mit insgesamt 37 Mitgliedern gegründet. Der Verein mit einer sehr bewegten Geschichte umfasst aktuell 181 aktive Mitglieder mit mehreren Untergliederungen wie Elferrat, Aktive, Rote und Grüne Garde, Minigarde, Sämänner, Räbenwieber, Räbensäcke und dem Musikverein Oberlauchringen als Narrenmusik. Symbol des Vereins ist die Herbstrübe „Räbe“, die früher in Oberlauchringen angebaut wurde und in heutiger Zeit seit 13 Jahren von Josef Herzog wieder angebaut und für das alljährliche Räbenbappenessen gestiftet wird. Tobias Weissenrieder ist seit 2009 der Narrenpräsident „Tobias der Erste vom Weißen Grund“. Bei der Fasnachtseröffnung im November 2019 wurde Lea Brockmann als Nachfolgerin von Verena Selbach zur Räbenkönigin ernannt. Ihr traditioneller Namenszusatz lautet „Lea die Erste auf Augenhöhe“.

Darunter mache der Vorschlag „Wir brauchet keine Halle, wir brauchet keinen Platz, die Räbenheimer Fasnacht macht überall Rabatz!“ eindeutig das Rennen und wurde zum nächstjährigen Fasnachtsmotto erhoben. Unter oft großem Gelächter wurden die übrigen Vorschläge ebenfalls zum Besten gegeben.

Weiterer Höhepunkt des Abends

Mit der Aufnahme von sieben Neumitgliedern erreichte der Abend einen weiteren Höhepunkt. Danach informierte der Narrenpräsident über die angedachten Lösungen für den Bunten Abend, da die Gemeindehalle Oberlauchringen gerade saniert wird.

Insgesamt sieben Neumitglieder konnten beim Räbenpappenessen in den Narrenverein Räbenheim aufgenommen werden. Auf dem Bild die Neuen (von links) Elana Freud, Louis Frey, Nicole Mutter, Ruben Kaiser, Jessica Karcher, Holger Hamburger, Alexandra Mülhaupt, rechts Narrenpräsident Tobias Weissenrieder alias „Tobias der Erste vom Weissen Grund“. | Bild: Herbert Schnäbele

Unter den angedachten Varianten (Rohbausituation Oberlauchringen, Halle Lauffenmühle oder Halle Unterlauchringen), favorisierten die Vereinsmitglieder eindeutig die Variante, die derzeit im Rohbau befindliche Halle Oberlauchringen, ähnlich wie im letzten Jahr, entsprechend auszustatten und dort den Räbenkeller aufzubauen.

Sollte dies vom Bauablauf her nicht möglich sein, werde man wohl die Gemeindehalle Unterlauchringen einer Lauffenmühlelösung vorziehen, ergab eine Abstimmung der Versammlungsteilnehmer. Mit einem Ausblick auf die an der Fasnacht 2024 in Betracht kommenden sonstigen Veranstaltungen ging der sehr fröhliche „Mottoabend“ erst gegen Mitternacht zu Ende.