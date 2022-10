Der Klimabeirat Lauchringen wurde 2017 als Maßnahme des Klimaschutzkonzeptes der Gemeinde Lauchringen gegründet, um den Bürgern die Chance zu geben, Probleme des Umweltschutzes in der Gemeinde selbst in zu lösen. Die aktuell 25 Mitglieder des Klimabeirats sind in die drei Arbeitsgruppen Hautechnik, Öffentlichkeitsarbeit und Bildung und Umwelt aufgeteilt. Die Mitglieder treffen sich alle drei bis vier Monate zum Austausch über Projektfortschritte und neue Ideen. Mitglied im Klimabeirat darf jeder werden, der sich für den Umweltschutz einsetzen möchte. Weitere Informationen gibt es im Internet ( www.klimabeirat-lauchringen.de)

Projekte des Klimabeirats

In der Vergangenheit hat der Klimabeirat mehrere Projekte umgesetzt: Das Stadtradeln, die Dorfputzede, eine Handysammelaktion, die „Motor aus“-Schilder an Bahnübergängen und die Aktion „Mehrweg statt Einweg“ in Supermärkten. Er stößt außerdem immer wieder Projekte in der Gemeinde an, wie die Bepflanzung des Wutachdamms, die Begrünung des Berthold-Schmidt-Platzes und die Umstellung auf möglichst viele LED-Beleuchtungen.