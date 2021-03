von Herbert Schnäbele

Um die von Bund und Land angekündigten Antigen-Testmöglichkeiten in die Tat umzusetzen, betreibt die Gemeinde Lauchringen ab kommenden Montag, 15. März, in der Gemeindehalle Unterlauchringen eine Antigen-Schnelltest-Station im Kampf gegen das Coronavirus. Die Teststation kann grundsätzlich von jedermann aufgesucht werden. Die Gemeinde will jedoch vorrangig der Einwohnerschaft von Lauchringen, sowie auswärtigen Arbeitnehmern, die in Lauchringen beschäftigt sind, Gelegenheit geben, sich mindestens einmal wöchentlich testen zu lassen.

Da es der Gemeinde gelungen ist, aus dem Landesbestand ein größeres Kontingent Schnelltests zu ordern, kann der Test bis auf Weiteres kostenlos angeboten werden. Für den Abstrich ist vorläufig noch keine Anmeldung erforderlich. Die Testzeiten sind zunächst an drei Tagen in der Woche vorgesehen (siehe Infokasten). Sollte eine sehr große Nachfrage festzustellen sein, ist vorgesehen die Testzeiten auszuweiten und eventuell eine Anmeldepflicht einzuführen, um lange Wartezeiten zu vermeiden.

Die Teststation Die Antigen-Teststation wird in den Räumen der Gemeindehalle Unterlauchringen eingerichtet. Die Anmeldung erfolgt im Eingangsbereich, der eigentliche Ablauf des Testes mit Abstrich, Auswertung und Wartezeit befindet sich in den Proberäumen im Obergeschoss der Halle. Der Betrieb der Teststation beginnt am kommenden Montag, 15.März, ab 8 Uhr. Folgende Testzeiten sind vorgesehen: Montag 8 bis 10 Uhr, Mittwoch und Freitag, jeweils von 18 bis 20 Uhr. Betriebsinhaber, die ihre Mitarbeiter/innen testen lassen wollen, werden gebeten, sich zunächst per E-Mail an Elena Ruf bei der Gemeindeverwaltung Lauchringen (ruf@lauchringen.de) zu wenden.

Interessenten, die sich testen lassen wollen, müssen einen gültigen Personalausweis oder Pass vorlegen und während des gesamten Aufenthaltes in der Gemeindehalle einen medizinischen Mund-/Nasenschutz (FFP2-Maske oder vergleichbare medizinische Maske) tragen. Die Gesamtdauer des Aufenthaltes hängt von eventuellen Wartezeiten ab. Nach dem Test dauert die Feststellung des Ergebnisses circa 15 Minuten. Negativ getestete Personen erhalten unmittelbar nach dem Test eine amtliche Bescheinigung. Dazu müssen die Testteilnehmer namentlich erfasst werden.

Für den Betrieb der Teststation haben sich nach einem Aufruf der Gemeinde zahlreiche ehrenamtliche Helfer gemeldet, worüber sich Bürgermeister Thomas Schäuble sehr erfreut zeigte. Die Abstriche aus dem Nasen- und Rachenraum werden durch Mediziner, DRK-Einsatzkräfte und geschultes Fachpersonal durchgeführt. Für die sonstigen organisatorischen Maßnahmen stehen weitere rund 20 freiwillige Hilfskräfte zur Verfügung. Die medizinische Leitung der Teststation obliegt dem DRK-Notarzt Dr. Daniel Arndt, die organisatorische Leitung übernimmt die Ehefrau des Bürgermeisters, Doris Schäuble.

„Mit diesem freiwilligen kommunalen Testangebot soll, ergänzend zu den bereits bestehenden Testmöglichkeiten, auch im Hinblick auf die Virusmutationen alles getan werden, um die Verbreitung von Covid-19 einzudämmen“, schreibt Bürgermeister Schäuble in einer Pressemitteilung. Das Angebot richte sich auch an Betriebsinhaber, die einmal wöchentlich für ihre Beschäftigten die Testmöglichkeiten in Anspruch nehmen können, führt der Bürgermeister weiter aus. Sein Dank gilt allen freiwilligen Helferinnen und Helfern für die spontane und eindrucksvolle Hilfsbereitschaft.