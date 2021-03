von Rolf Sprenger

Ungewöhnliche Zeiten bringen oft die kreativsten Ideen hervor. Das Vereinsleben leidet unter der Pandemie. Verwaiste Sporthallen, leere Theater und Konzertsäle sind für die meisten nur schwer zu ertragen. Ab Samstag ist nun aber Schluss mit der Tatenlosigkeit. Unter dem Motto „Wir bewegen Lauchringen“ haben sich der Handball-Club, der Turnverein, der Kulturverein „Schauplatz Lauchringen“ und das Familienzentrum Hochrhein zu einer nie dagewesenen Kooperation zusammengefunden.

„Wir wollen die Menschen dazu ermutigen, sich fit zu halten und ihnen ein wenig Freude zurückbringen“, erläuterte der sportliche Leiter des HC Lauchringen Alexander Isele die Intention. An elf Stationen, die über das gesamte Gemeindegebiet verteilt sind, können in den kommenden Wochen Fitnessübungen absolviert werden. Die Standorte sind auf dem Lauchringer Kinder-Plan auffindbar. Dieser kann vor dem Familienzentrum in Lauchringen abgeholt werden oder alternativ auf der Webseite der Vereine ausgedruckt werden.

An den Stationen können Aufgaben absolviert werden. Die von Brigitte Weber und Nicole Peter ausgearbeiteten Fitnessübungen werden in verschiedenen Schwierigkeitsgrade angeboten: „Wir wollten erreichen, dass für jedes Alter etwas machbar ist, selbst für Menschen mit Behinderung“, erklärte Nicole Peter vom Turnverein. Aber nicht nur der Körper wird gefordert. An jeder Station gibt es auch Knobel- und Rätselaufgaben zu lösen. Fragen zur Gemeinde und zur Kunst und Kultur ergeben, sofern richtig gelöst, ein Lösungswort.

Das Angebot ist zunächst für sechs Wochen geplant. „Die Corona-Regeln haben wir natürlich ebenfalls berücksichtigt“, sagte der Vorsitzendes des Kulturvereins Benjamin Wenger bei der Vorstellung der Stationen und fügt an: „Wir haben zum Beispiele für die Beantwortung der Rätselfragen einen QR Code erstellt.“ Für die Motivation zum Mitmachen sorgen auch die attraktiven Preise. So stiftet die Gemeinde Lauchringen eine Jahreskarte für das Freibad, der Kulturverein mehrere Freikarten für die hoffentlich bald stattfindenden Veranstaltungen.