von Herbert Schnäbele

Bei herrlichem Frühlingswetter stand das traditionelle närrische Treiben der beiden Lauchringer Narrenvereine am schmutzigen Donnerstag ganz im Zeichen des alles beherrschenden Schlumpfthemas. Schon früh ab 06.00 Uhr waren beiden Narrenvereine, die Schwanenmüller in Unterlauchringen und die Räbenheimer in Oberlauchringen, unterwegs um die Bevölkerung zu wecken, verschiedene Einrichtungen zu besuchen, die Schulen zu schließen und zu guter Letzt gemeinsam den Bürgermeister zu entmachten. Nach der anstrengenden Machtübernahme in Schulen und Rathaus gab es am Nachmittag in Oberlauchringen den traditionellen Hemdglunki-Umzug. In Unterlauchringen wurde mit vereinten Kräften von Elferrat und weiteren Helfern auf dem Markpklatz mit viel Publikum der nahezu 20 Meter hohe Narrenbaum aufgestellt.

