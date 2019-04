Lauchringen Die Lauffenmühle schließt und 166 Mitarbeiter in Lauchringen verlieren ihre Arbeit

Die Lauffenmühle mit Standorten in Lauchringen und Lörrach schließt zum 31. Juli. Darüber wurden die rund 240 Mitarbeiter an beiden Standorten in Betriebsversammlungen informiert. In einer Demonstration am Donnerstag kritisierten die Mitarbeiter die Geschäftsführung.