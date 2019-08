von Herbert Schnäbele

Mit Blumen beglückwünschte Bürgermeister Thomas Schäuble die beiden Ärztinnen Kerstin Kirchhoff-Jung und Luise Weder, geborene Kirchhoff, die zum 1. Juli von ihren Eltern Tilman und Maria Kirchhoff die Hausarztpraxis in der Dr. Urnaustraße in Lauchringen übernommen haben. Schäuble zeigte sich überaus erfreut und dankbar, dass sich die beiden Töchter des Arztehepaars Kirchhoff entschlossen hatten, die elterliche Praxis als Gemeinschaftspraxis weiterzuführen, nachdem sich die Eltern in den Ruhestand zurückziehen wollten.

Die Ärztinnen verfügen bereits über eine mehrjährige Berufserfahrung und sind Fachärztinnen für Innere und Allgemeinmedizin. Kerstin Kirchhoff-Jung betreibt zusätzlich den Schwerpunkt Diabetologie und Luise Weder hat sich auf manuelle Medizin (Chirotherapie) spezialisiert. Für Kerstin Kirchhoff-Jung war es schon immer ein Wunschtraum, eines Tages eine Hausarztpraxis im ländlichen Raum zu übernehmen. Auch Luise Weder bevorzugt den direkten Kontakt und die Nähe zu den Patienten im Gegensatz zu einer gewissen Anonymität im städtischen Bereich.

Die beiden jungen Ärztinnen werden ab sofort mit etwas veränderten Sprechzeiten die Arztpraxis zusammen als Gemeinschaftspraxis weiterführen. Die Eltern Maria und Tilman Kirchhoff zeigten sich froh und dankbar darüber, dass die Praxis weiter bestehen bleibt und in der vierten Generation fortgeführt wird. Sie werden künftig noch zeitweise in der Praxis mithelfen. Nach ihren Zukunftsplänen befragt, äußerten die neuen Ärztinnen, dass die Praxis in naher Zukunft modernisiert und renoviert werden wird.