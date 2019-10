von Herbert Schnäbele

Zu der Weihnachtskomödie „Eine schöne Bescherung“ von Monika Hirschle lädt die Laienspielgruppe Lampenfieber alle Theaterfreunde auf Ende November zu einem Theaterwochenende ein. Die Spielgruppe hat sich mit einigen neuen Mitgliedern, darunter Pastoralreferent Konrad Sieber, verstärkt. Nach seiner Motivation befragt, sagt Konrad Sieber: „Ich wurde sehr lieb angefragt und frage mich inzwischen manchmal selbst, warum ich es tue. Aber ich freue mich sehr auf diese Aufgabe und konnte einfach nicht nein sagen.“

Theater und Bringdienst Die Aufführungen Das Theaterstück wird am Samstag, 23. November, 14 Uhr (mit Kaffee und Kuchen in den Pausen) und 20 Uhr sowie am Sonntag, 24. November, 17 Uhr, aufgeführt. Der Fahrdienst Ein kostenloser Busservice des Familienzentrums Hochrhein hat am 23. November (nur für die Vorstellung um 14 Uhr) folgende Abfahrtszeiten: Gasthaus „Imperial“ („Deutscher Kaiser“) 13.20 Uhr, Volksbank Uunterlauchringen 13.25 Uhr, Betreutes Wohnen 13.30 Uhr, Rathaus 13.35 Uhr. Am 24. November gibt es einen Busservice für die Vorstellung um 17 Uhr: Gasthaus Imperial 16 Uhr, Volksbank Unterlauchringen 16.05 Uhr, Betreutes Wohnen 16.10 Uhr, Rathaus 16.15 Uhr und jeweils zurück. Die Karten Der Vorverkauf startet am Donnerstag, 7. November, 15 bis 18 Uhr auf dem Wochenmarkt Unterlauchringen. Ab 8. November gibt es Karten im Familienzentrum Hochrhein, Bertold-Schmidt-Platz 7 in Lauchringen, Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr. Karten sind auch an der Abendkasse erhältlich. Weitere Informationen im Internet (www.lampenfieber-lauchringen.de).

Die Gruppe feiert zugleich ihr 30-jähriges Bestehen. Als einziges Gründungsmitglied ist Margot Schmid noch mit an Bord. Sie freut sich und sagt: „Ich spiele schon seit 30 Jahren Theater und es war mein langgehegter Wunsch, diese Weihnachtskomödie aufzuführen, weil ich sie im Fernsehen schon gesehen habe.“ Auch die langjährige Regisseurin Sibylle Kratzin zeigt sich voller Tatendrang. Zu ihrer Motivation äußert sie: „Es gibt hier eine ganze Reihe von Leuten, die gerne Theater spielen. Um das zu ermöglichen, muss jemand die Gruppe lenken. Da wir niemand Passenderen gefunden haben, habe ich mich gerne zur Verfügung gestellt.“

Lauchringen Mit dem Teddy durch die Märchenwelt: Aufführung der Laienschauspielgruppe Lampenfieber kommt bei Publikum gut an Das könnte Sie auch interessieren

Der Inhalt: Zu Weihnachten soll es in der Familie Eisele besinnlich zugehen. Aber wenn sich kleine Katastrophen (Ausfall des Kühlschranks und der Heizung, die Gans misslingt, der Christbaum fehlt und so weiter) aneinander reihen, kommt Panik auf. Dazu kommen der Telefonterror der Großmutter, der Ehestreit der Tochter und die Rücksichtslosigkeit einer Nachbarin. Weihnachten müsste ausfallen, wenn da nicht der charmante Klempner Luigi käme. Bühnenbau und Technik liegen wie bisher in den bewährten Händen von Oliver Keller.