Waldshut-Tiengen Beim Schlumpftreffen 2019 soll der Weltrekord fallen

"Dä Traditionsverein" aus Lauchringen peilt mit einem Schlumpftreffen erneut den Weltrekord an. Nachdem das Ziel von 2510 Schlümpfen in Tiengen 2016 verpasst wurde, soll der Weltrekord am 16. Februar im Rahmen des Kleggaunarrentreffens in Lauchringen fallen.

Lauchringen – Die Schlümpfe kommen wieder an den Hochrhein! Nachdem im Februar 2016 in Tiengen mit insgesamt 2149 Schlümpfen der Weltrekord von 2510 Schlümpfen an einem Ort knapp verfehlt wurde, soll es jetzt bei der Fasnacht 2019 klappen. Allerdings nicht in Tiengen, sondern am 16. Februar in Lauchringen im Rahmen des Kleggau-Narrenteffens, das vom Lauchringer Narrenverein Schwanenmühle ausgerichtet wird. Der genaue Ort steht noch nicht fest.

Die Schwanenmüller und auch Lauchringens Bürgermeister Thomas Schäuble unterstützen das Vorhaben von "Dä Traditonsverein", dem Initiatior und Organisator der Schlumpftreffen. "Dä Traditonsverein" ist eine Gruppe von aktuell 13 fasnachtsbegeisterten Lauchringer Jugendfreunden. Die Gruppe verfolgt keinerlei finanzielle Interessen, sondern engagiert sich aus Spaß an der Freud und ist bereits mit Vorbereitungen für das kommende Schlumpftreffen beschäftigt. Die Motivation des Traditionsvereins für ein Comeback der Schlümpfe ist groß, denn auch ohne Weltrekord war das Treffen 2016 ein großer Erfolg und hatte Anfragen für eine Wiederholung zur Folge.

"Wir hatten in Tiengen eine schöne und friedliche Party. Viele Besucher sagten uns danach, sie hätten schon lange nicht mehr eine so tolle Stimmung erlebt", blickt Michael Bernatek, Pressesprecher des Traditionsvereins, zurück. Die Organisatoren hoffen, dass alle Schlümpfe, die 2016 dabei waren, wieder kommen und ein paar mehr, damit die magische Zahl 2510 -aufgestellt von Studenten in Wales – überboten wird und am Ende der Eintrag ins Guiness-Buch der Rekorde steht.

Die Teilnehmer des Narrentreffens, Schulen, Kindergärten, Vereine, Betriebe, Familien mit ihren Kindern und Jugendliche, einfach alle von ganz klein bis ins Seniorenalter hinein, lädt "Dä Traditionsverein" ein, zu kommen und sich als Schlumpf unter Schlümpfen zu vergnügen. Länger als in Tiengen soll in Lauchringen die "blau-weiße Party" dauern. Und neben viel Musik und bewirtenden Vereinen, sind zusätzliche Unterhaltungsangebote geplant. Dank großzügiger Sponsoren und einer Anstecknadel, die von den Teilnehmern gekauft werden konnte, blieben 2016 nach Abzug der Kosten 8000 Euro übrig. Sie gingen an die Wutachschule für Körperbehinderte. Auch der Erlös aus dem Treffen 2019 wird einem sozialen Zweck zu Gute kommen.

Im Internet auf www.schlumpftreffen.de und auf Facebook kann sich jeder über das kommende Schlumpftreffen auf dem Laufenden halten.