Lauchringen vor 6 Stunden

"Bei uns ist immer etwas los" – Sascha Steinert, Vorsitzender des Handballclubs Lauchringen, über die Faszination Handball

Die Handball-WM in Deutschland und Dänemark beginnt am 10. Januar. Auch am Hochrhein ist das Interesse groß. Der Vorsitzende des Handballclubs Lauchringen, Sascha Steinert, spricht im Interview über den Sport, den Verein und wie es gelingen kann, Nachwuchs zu fördern.