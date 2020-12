von Stefan Kurczynski

Auch am Museum in Küssaberg geht Corona nicht spurlos vorüber. Nachdem in den vergangenen Wochen kaum die Tore geöffnet werden durften, hat sich der Vorstand dazu entschlossen, das Museum bis einschließlich April 2021 zu schließen. Der Vorsitzende Jürgen Barabas dazu: „In Anbetracht der aktuellen Umstände haben wir uns im Vorstandsgremium darauf geeinigt, das Museum vorerst zu schließen. Der Aufwand für die Organisation neuer Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit, Aufbau, Eröffnung, Aufsichtsplanung und Hygienemaßnahmen steht im Moment in keinem Verhältnis zu den Besucherzahlen.“ Dies betrifft insbesondere die Ausstellungen Harley Davidson mit dem Harley-Stammtisch Tiengen und Malerei mit Christine Leute/Harald Putnings und Ulrike Bruder. Die betreffenden Aussteller wurden umgehend informiert.

Die letzte Ausstellung mit „Bilder in Stein aus der Bronzezeit“ von Rainer Grübner musste nach nur wenigen Öffnungstagen wieder geschlossen werden. Der geplante Vortrag zur Ausstellung wird im Laufe des nächsten Jahres nachgeholt. Barabas: „Stammtische und Vorstandssitzungen sind bis auf weiteres ebenfalls nicht möglich. Die Jahreshauptversammlung wird auch verschoben, bis sie regulär abgehalten werden kann – ich hoffe auf April/Mai. Mit einer Ausstellung von Flugdrachen in Zusammenarbeit mit dem Drachenclub der Baar starten wir dann Anfang Mai in das Ausstellungsjahr 2021. Früher oder später kommen wieder normale Zeiten und alle werden sich freuen über ein buntes Kulturangebot. Dann legen wir wieder los.“