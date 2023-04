Der Verein

Der Tennisclub Küssaberg ist seit 1974 Bestandteil des Vereinslebens in der Gemeinde Küssaberg. Aktuell gehören dem Verein 109 Mitglieder an. Der Verein möchte der Bevölkerung ortsnah eine sportliche Aktivität in der Natur ermöglichen und einen Ort der Begegnung anbieten. Dabei will der Verein verstärkt sein Augenmerk auf die Kinder- und Jugendarbeit legen.

Die Anschaffung

Der Verein benötigt Zubehör für Anfänger bei den Erwachsenen sowie Kinder und Jugendlichen. Auf der Wunschliste stehen unter anderem eine Ballmaschine, Ballwagen, Tennisbälle, Kinderschläger, Springseile und Balance-Boards.

Das Engagement

Mit verschiedenen Maßnahmen will der Tennisclub Begegnungen fördern und unterstützen. Dafür bietet er regelmäßig ein Schnuppertraining an, beteiligt sich am Ferienprogramm der Gemeinde, hat erstmals einen Fahrradbasar ausgerichtet und wirkt bei der Feier zum 50-Jährigen der Gemeinde mit.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Bei der Vereinsförderaktion loben die Sparkasse Hochrhein und das SÜDKURIER Medienhaus 50.000 Euro für geplante Anschaffungen von Vereinen aus. Welche der 94 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes kommen, entscheiden zunächst die Leser und dann eine Vergabe-Jury. Ab Mittwoch, 12. April, bis Sonntag, 23. April, können Sie für Ihren Verein abstimmen. Die Abstimmung ist nur über das Internet möglich, im zweiwöchigen Abstimmungszeitraum kann nur eine Stimme abgegeben werden. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal wird am 12. April freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. An der Abstimmung können sowohl Leser als auch Nicht-Leser teilnehmen. Im Abstimmungszeitraum ist pro Person nur eine Stimmabgabe möglich. Und so funktioniert es: Einfach einen Verein auswählen und dann auf den Button „Stimme abgeben“ klicken. Im Anschluss muss noch die Stimme bestätigt werden. Dafür nur noch auf den Link in der E-Mail klicken, die im Anschluss zugeschickt wird. Die Abstimmung endet am Sonntag, 23. April. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme der Vereinsförderaktion 2023 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 50.000 Euro – jeweils 25.000 Euro für den Bereich der Ausgaben Waldshut und Bad Säckingen.

