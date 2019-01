von Stefan Kurczynski

Bei der 163. Hauptversammlung des Musikvereins Dangstetten gestaltete sich die Neubesetzung des Postens des zweiten Vorsitzenden extrem schwierig. Klaus Mülhaupt hatte erklärt, sich nicht mehr zur Wahl zu stellen und wurde mit einem Präsent für seine langjährige Tätigkeit verabschiedet. Sein Posten bleibt vorerst verwaist.

Klaus Mülhaupt hatte zuvor einen Rückblick auf das Vereinsjahr gegeben und 51 Proben, 18 Auftritte und viele Arbeitseinsätze bei Veranstaltungen wie dem Dorfmarkt aufgelistet. Ein besonderes Dankeschön ging an die Dirigentin Nicole Eilers und an die Vizedirigentin Christine Weißenberger, die nebenbei auch noch die Leiterin der Jugendbänd ist. Die Jugendbänd besteht aus Jungmusikern aus Dangstetten, Kadelburg und Rheinheim. Höhepunkt war 2018 der Auftritt vor einem riesigen Publikum im Europapark in Rust.

Verein mit 140 Mitgliedern

Der Verein, der seit 1856 besteht, hat mittlerweile 140 Mitglieder, davon 41 aktive, 35 Ehrenmitglieder, 86 Passivmitglieder und acht Jungmusiker in Ausbildung. Annette Mayer blickte stolz auf die Probenstatistik und freute sich, dass der Probebesuch bei 87,2 Prozent lag. "Leider ist das Holzregister, wie die Klarinette weiterhin unbesetzt und ich bitte alle Anwesenden um Mithilfe, das wir jemanden finden, der oder die dort spielen möchten. Flöte und Saxophon sind ebenfalls dünn besetzt. Auch dort suchen wir Nachwuchs", sagte Klaus Mülhaupt.

Dirigentin Nicole Eilers hob besonders auf die Jugend ab: "Ich freue mich, dass der Probebesuch so großartig ist und besonders die Jugend so gern in die Probe kommt, denn die Jugend ist und bleibt unsere Zukunft." Grund zur Freude seien auch die beiden Neuzugänge bei den Aktiven, Marc Hauke und Paulina Steinle.

Bürgermeister lobt Einsatz für die Gemeinde

Bürgermeister Manfred Weber überbrachte die Grüße der Gemeinde und des Gemeinderates und betonte: "Wir sind bei uns in der Gemeinde froh, dass wir die Vereine haben, insbesondere die Musikvereine, ihr seid Kulturträger ersten Ranges für die Gemeinde."

Auch Bürgermeister hilft bei der Suche

Als Wahlleiter hatte es Manfred Weber nicht einfach. Die Kassiererin Priska Derr, der Materialwart Robert Mathis sowie die beiden Beisitzer Andreas Steinle und Markus Köpfler nahmen die Wiederwahl an. Der zweite Vorsitzender Klaus Mülhaupt stellte seinen Posten jedoch zur Verfügung, und die Nachfolge gestaltete sich schwierig: Als Weber fragte, ob jemand bereit wäre, sich um den Posten zu bewerben, herrschte Stille. Als aus der Versammlung Namen vorgeschlagen wurden, lehnten die Betreffenden ab.

Trotz gutem Zureden gelang es dem Bürgermeister nicht, einen Nachfolger für Mülhaupt zu finden. Somit ist bis zur nächsten Wahl Annette Mayer die einzige Vorsitzende. In Musikvereinen ist es möglich, dass sich bis zu drei Personen den Vorsitz teilen. Der Verein hofft darauf, einen Nachfolger zu finden.