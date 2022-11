Im März stellte der Landkreis sein neues Tourismusprojekt „One-Night-Camps“ vor und stieß sogleich auf großes Interesse. In der ersten Bewerbungsrunde gingen über 80 Anträge von Landwirten, Privatpersonen und Gemeinden bei der Tourismusabteilung ein, um sich als Anbieter von naturnahen Zeltplätzen oder Reisemobilstellplätzen an dem Projekt zu beteiligen. Das meldet das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Schon 42 Zeltplätze

Bereits 42 Zeltplätze sind seit diesem Sommer für Wanderer und Radfahrer auf der Website des Projektpartners Schwarzwald Tourismus GmbH gelistet sowie online buchbar über das Buchungsportal des Projektpartners MyCabin. Die Möglichkeit, Reisemobilstellplätze zu buchen, soll dann ab dem Frühjahr 2023 zur Verfügung stehen.

Aufgrund des nach wie vor hohen Interesses an One-Night-Camps, hat die Tourismusabteilung des Landkreises ein zweites Genehmigungsverfahren gestartet.

Bis zum 15. Dezember besteht somit die Chance, sich als Anbieter für einen Zelt- und Reisemobilplatz zu bewerben, so die Mitteilung. Landwirte, Gemeinden und Privatpersonen können potenzielle Wiesen für ein Zelt oder einen bereits befestigten Platz zum Abstellen von Wohnmobilen zur Verfügung stellen.

Zusatzleistungen sind willkommen

Weitere Zusatzleistungen wie sanitäre Anlagen, Grillstellen und Feuerholz, Frühstück oder Vesper seien natürlich ein toller Service für die Gäste, aber kein Muss. Ziel ist es, ein flächendeckendes Angebot entlang der zertifizierten Wander- und Radtouren sowie für individuelle Touren durch den gesamten Landkreis zugänglich zu machen.

Und so läuft die Anmeldung

Es gibt zwei verschiedene Anmeldeverfahren für Zelt- und Reisemobilstellplätze. Details zum Verfahren sowie die Links zur Anmeldung sind zu finden unter https://www.landkreis-waldshut.de/leben-und-arbeiten/tourismus-und-freizeit/aktuelle-projekte. Der Anmeldeschluss für das zweite Verfahren ist der 15. Dezember. Für Interessierte steht die Tourismusabteilung für ein individuelles Beratungsgespräch gerne zur Verfügung: Telefonisch unter 07751/86 26 06 oder per E-Mail: (tourismus@landkreis-waldshut.de). (sk)