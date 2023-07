Zu Zugausfällen kam es am Mittwochmorgen entlang der Hochrheinstrecke.

Grund waren auch am Hochrhein schwere Gewitter ab Dienstagabend. Auswirkungen hatte der Sturm noch am Mittwoch auf den ÖPNV: So wurde auf der Hochrheinstrecke zwischenzeitlich ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. So fuhr beispielsweise der Interregio-Express (IRE) nicht wie geplant zwischen Erzingen und Lauchringen. Zahlreiche Fahrgäste steigen auf Busse um.

Ab Mittag waren die Probleme auf der Hochrheinstrecke wieder behoben, erklärte die Pressestelle der Deutschen Bahn auf telefonische Nachfrage.