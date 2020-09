Vodafone hat in Laufenburg seine erste 5G-Mobilfunkstation im Landkreis Waldshut in Betrieb genommen und „gleichzeitig das weitere Ausbauprogramm für die nächste Mobilfunkgeneration gestartet“, das teilt das Unternehmen mit. Die neue Station mit 5G-Antennen in Laufenburg versorge ab sofort die ersten Bewohner und Gäste mit der mobilen Breitbandtechnologie 5G.

Bestehende Anlagen mit neuer Technik ausrüsten

49 Mobilfunkstationen betreibt Vodafone derzeit im Landkreis Waldshut. Die Ankagenl befinden sich an Masten, Kirchtürmen, auf den Dächern von öffentlichen Gebäuden wie Rathäusern und Verwaltungssitzen, sowie Wohngebäuden. Diese Anlagen sollen nun – „Zug um Zug“ dort wo es möglich sei – mit der neuen 5G-Technik ausgerüstet werden, beschreibt Vodafone die weiteren Pläne. „Mittelfristiges Ziel des neuen Infrastruktur-Programmes ist es, möglichst die gesamte Bevölkerung im Landkreis an das 5G-Netz anzuschließen“, teilt Vodafone mit.

Was bedeutet eigentlich 5G? 5G bezeichnet die fünfte Generation des Mobilfunks. Es ist ein Mobilfunkstandard, der auf die bestehende Stufe LTE aufbaut. Unter Idealbedingungen könne die Datenübertragungs-Geschwindigkeit bei 5G bis zu 100 Mal schneller als bei 4G (auch LTE genannt) sein. Genutzt werden könnte das für Zukunftstechnologien, oder sogar „eine Netzrevolution“, so Vodafone in der Mitteilung. Möglich mache 5G beispielsweise selbstfahrende Autos oder sogenannte Smart-Home-Geräte, die sich per App oder Sprachbefehl bedienen und untereinander vernetzen lassen. Die Frequenzen Von den bisherigen Mobilfunknetzen unterscheidet sich 5G durch seine Frequenz. Die liege in den Bereichen von 2 bis 3,7 Gigahertz (GHz) und damit höher, als bisher. Doch die hohen Frequenzen haben eine vergleichsweise geringe Reichweite und können Daten nicht über weite Strecken transportieren. Darum braucht es mehr Sendemasten, als bei anderen Mobilfunknetzen. Die Strahlung Doch trotz der Zunahme an Anlagen: „Die Strahlung an sich ist noch immer die gleiche“, erklärt Volker Schanz vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE). Es handelt sich um elektromagnetische Strahlung. Diese komme (sehr verstärkt) zum Beispiel auch in Mikrowellen zum Einsatz.

Das schnellere Internet, auf das sich viele Nutzer freuen, sorgt allerdings auch für Skepsis und große Besorgnis: Schon länger fürchten die Kritiker durch den Ausbau von 5G ein Risiko für die Gesundheit. Ihnen zufolge kämen auch wissenschaftliche Studien über mögliche Gesundheitsgefahren zu unterschiedlichen Ergebnissen. Einen Überblick über Forschungsergebnisse zum Einsatz der neuen Technologie und die Bewertung von offizieller Seite finden Sie hier.

Hochrhein Elektrosensibilität: Wenn Strom und Funk den Alltag zur Qual machen Das könnte Sie auch interessieren

Wo im Kreis Waldshut das Vodafone-Netz besser werden soll

Parallel zum Aufbau des 5G-Netzes will Vodafone eigenen Angaben zufolge auch sein LTE-Netz (4G) im Landkreis Waldshut weiter ausbauen. Bis Mitte 2021 sollen im Landkreis Waldshut noch vier weitere LTE-Bauprojekte realisiert werden.

Dabei will Vodafone auch zwei neue LTE-Stationen in Betrieb nehmen: in Murg und Lauchringen. Zudem sollen an einer bestehenden Mobilfunkstationen in Eggingen erstmals LTE-Erweiterungen für zusätzliche Netzabdeckung vornehmen. Darüber hinaus will Vodafone eine vorhandene LTE-Station in Wehr mit zusätzlichen LTE-Antennen für mehr Netzkapazität ausstatten.

Ziel dieser vier LTE-Bauprojekte ist es laut Vodafone „LTE-Funklöcher zu schließen sowie die Geschwindigkeiten und Kapazitäten im Versorgungsgebiet dieser LTE-Stationen zu erhöhen.“

Wutöschingen Breitbandausbau im Kreis Waldshut: Wie weit ist das Projekt in Ihrem Ort? Wir zeigen es Ihnen und geben die acht wichtigsten Antworten zum aktuellen Stand Das könnte Sie auch interessieren