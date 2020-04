Mobilfunknetzausbau vor 48 Minuten

Immer mehr Funkmasten werden in Deutschland aufgestellt: Ist das neue Mobilfunknetz 5G nun gesundheitsschädigend oder nicht?

Nach und nach sollen mehr Orte in Deutschland mit 5G angebunden werden. Kritiker befürchten, dass das negative Folgen hat – aber was ist an diesem Vorwurf dran?