Die Corona-Verordnung wird in den größten Teilen der Bevölkerung gut akzeptiert. Doch immer wieder gibt es bundesweit auch Berichte über Krawalle, Demonstrationen ohne Mindestabstand und Mundschutz, und Partyszenen in den Großstädten. Klar, es gibt keine Groß-Veranstaltungen, keine offiziellen Partys. Die Menschen wollen aber trotzdem raus, sich treffen, etwas erleben. Darum lassen sie die Fünf auch mal gerade sein und missachten die Hygieneregeln.

Maskenmuffel in Bus und Bahn Am Montag, 14. September, hat das Polizeipräsidium Freiburg in seinem Zuständigkeitsbereich erneut die Einhaltung der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) kontrolliert. Wie schon bei der ersten Schwerpunktkontrolle am 3. September trug der Großteil der kontrollierten Fahrgäste vorschriftsmäßig eine Mund-Nasen-Bedeckung. Die Kontrollierten zeigten überwiegend Verständnis für die Maßnahmen, so die Polizei. Gegen 16 Fahrgäste, die keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen und sich uneinsichtig zeigten, leitete die Polizei Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Sie müssen mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 250 Euro rechnen. Die 16 Fälle verteilen sich wie folgt: Stadt Freiburg 2; Landkreis Waldshut 1; Landkreis Lörrach 6 und Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 7. Die Polizei kündigte weitere Kontrollen an.

Und wie sieht es auf dem Land mit Verstößen gegen die Corona-Verordnung aus, in unserer beschaulichen Region? Wir haben bei den Städten Bad Säckingen und Waldshut-Tiengen und bei der Polizei nachgefragt. Da und dort war von Sachbeschädigungen und Ruhestörung zu hören.

Mehr Sachbeschädigungen in Bad Säckingen

Muriel Schwerdtner, Leiterin der städtischen Rechts- und Ordnungsabteilung, berichtet auf Nachfrage von einer Zunahme von Sachbeschädigungen. Laut ihren Informationen gab es 2019 bis zum Jahresende 61 Fälle. „Derzeit sind wir schon bei 80“, schildert sie.

Ende Juni zerstörten Unbekannte die Strandbar am Rhein in Bad Säckingen. | Bild: Linke, Frank

Nach dem Ende der Lockdown-Maßnahmen habe das Ordnungsamt eine deutliche Steigerung feststellen können.

Ansammlungen von über 20 Personen habe es jüngst immer wieder gegeben. Was Demos betrifft, ist der Stadt, außer einer Friday‘s-for-Future-Veranstaltung in der Fußgängerzone, nichts bekannt.

Immerhin habe die Stadtverwaltung wegen Verstößen gegen das Ansammlungsverbot bereits 260 Bußgeldbescheide mit durchschnittlich 200 Euro verschickt. Schwerdtner: „Zuletzt gab es aber keine mehr.“ Jetzt stehe die Einhaltung der Maskenpflicht im Vordergrund. Künftig würden Bußgelder in der Regel von 50 Euro im öffentlichen Raum und 100 Euro im öffentlichen Nahverkehr verhängt.

Kleine Demos in Waldshut-Tiengen

In der Stadt Waldshut-Tiengen scheint es laut der Stellungnahme von Stephanie Meyer, Leiterin des OB-Büros, eher ruhig zuzugehen. Treffen mit mehr als 20 Personen hätten Gemeindevollzugsdienst und Stadtpolizei noch nicht feststellen können. „Auch Beschwerden über Ruhestörungen und Sachbeschädigungen sind in keinem ungewöhnlichen Ausmaß bekannt“, sagt sie.

Kundgebung in Waldshut-Tiengen: Rund 100 Besucher demonstrieren auf dem Viehmarktplatz gegen die Corona-Regelungen. | Bild: Manfred Dinort

Verstöße gegen das Ansammlungsverbot habe es besonders in der Anfangszeit gegeben. „Als die Kontaktbeschränkungen noch sehr weitreichend waren.“ Bis dato habe die Stadtverwaltung diesbezüglich rund 200 Bußgeldverfahren eingeleitet.

Anders als in Bad Säckingen gab es laut Meyer einige Versammlungen zu den Themen „Erhalt der deutschen Grundrechte“ und „Demokratie“. Meyer betont: „Immer unter der Beachtung der gültigen Auflagen.“ Jüngst gab‘s eine Mahnwache für das Grundgesetz mit etwa 100 Teilnehmern.

Ansammlungen Ansammlungen von mehr als 20 Personen sind untersagt. Ausgenommen von der Untersagung sind Ansammlungen, wenn die teilnehmenden Personen ausschließlich in gerader Linie verwandt sind, Geschwister und deren Nachkommen sind oder dem eigenen Haushalt angehören, einschließlich deren Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner oder Partnerinnen oder Partner. Die Untersagung nach Absatz 1 gilt ferner nicht für Ansammlungen, die der Aufrechterhaltung des Arbeits-, Dienst- oder Geschäftsbetriebs oder der sozialen Fürsorge dienen. Veranstaltungen Wer eine Veranstaltung abhält, hat die Hygieneanforderungen einzuhalten, ein Hygienekonzept zu erstellen und eine Datenverarbeitung durchzuführen. Beim Abhalten der Veranstaltung sind die Arbeitsschutzanforderungen einzuhalten. Untersagt sind Veranstaltungen mit über 500 Teilnehmenden bis einschließlich 31. Oktober 2020. Untersagt sind Tanzveranstaltungen mit Ausnahme von Tanzaufführungen sowie Tanzunterricht und -proben. Demonstrationen und Kundgebungen Zusammenkünfte, die der Wahrnehmung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 des Grundgesetzes zu dienen bestimmt sind, sind zulässig. Die Versammlungsleitung hat auf die Einhaltung der Abstandsregel hinzuwirken. Die zuständigen Behörden können weitere Auflagen, beispielsweise zur Einhaltung der Hygieneanforderungen festlegen. Versammlungen können verboten werden, sofern der Schutz vor Infektionen anderweitig, insbesondere durch Auflagen, nicht erreicht werden kann.

Polizei spricht von einer üblichen Zunahme

Polizeisprecher Jörg Kiefer berichtet: „Es ist uns nichts Besonderes bekannt.“ In den Landkreisen Lörrach und Waldshut habe es die in Ferienzeiten übliche Zunahme von Ruhestörungen gegeben. „Wir sind auf einem ähnlichen Niveau wie in den vergangenen Jahren“, sagt er.

Allerdings gebe es immer wieder Zusammenkünfte am Rhein. Besonders in den Abendzeiten und an den Wochenenden. Kiefer: „Ich würde das aber nicht als Hotspot bezeichnen.“ Gruppen über 20 Personen seien die Ausnahme. Zumeist seien es Gruppen mit fünf bis zehn Jugendlichen.

Allerdings seien der Polizei Anzeigen und Meldungen über Sachbeschädigungen und Ruhestörungen aus Bad Säckingen eingegangen. „Den Park in Bad Säckingen haben wir schon ein bisschen im Fokus“, berichtet Kiefer. Dort fahren die Polizisten nach meheren Klagen von Anwohnern und Anzeigen regelmäßig Streife.