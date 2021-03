von SK

Ein Hund hat das Schaf getötet, das am 28. Februar in der Gemeindeebene von Steinen im Landkreis Lörrach leblos gefunden worden war. Das teilte die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg heute mit.

Die genetische Untersuchung der Rissabstriche durch das Senckenberg-Institut habe ergeben gehabt, dass ein männlicher Hund das Schaf riss.