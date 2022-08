von SK

In Bernau ist am Donnerstag, 11. August, ein totes Rind gefunden worden. Der Rissverdacht wurde der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg gemeldet.

„Zum aktuellen Zeitpunkt kann ein Wolf als Verursacher weder bestätigt noch ausgeschlossen werden“, heißt es dazu in einer Mitteilung des Umweltministeriums. Weitere Analysen sollen diese Frage nun klären.

Die Gemeinde Bernau liegt innerhalb des Fördergebiets Wolfsprävention im Schwarzwald, wo mittlerweile drei Wolfsrüden sesshaft geworden sind. Die Nutztierverbände sowie die Wildtierbeauftragten der Region seien über den Sachverhalt informiert.

Eventuelle Beobachtungen mit Verdacht auf Wolf sollten umgehend der FVA in Freiburg gemeldet werden, per E-Mail (info@wildtiermonitoring.de) oder Telefon 0761/4018-274.

