Noch nie hat es in Baden-Württemberg so viele Wolfsichtungen gegeben wie vergangenes Jahr. Zuletzt tauchten Wölfe in der Nähe von Singen und Waldshut auf, drei Rüden sind im Land bereits sesshaft, einer davon am Hochrhein. Wir zeigen, wie stark sich der Wolf ausgebreitet hat und wo er sich am wohlsten fühlt – und was das für den Menschen bedeutet?

Der Wolf breitet sich mehr und mehr in Baden-Württemberg aus.| Bild: Bernhardt, Alexander

Am 30. April 2018 ist der Wolf plötzlich wieder angekommen in Baden-Württemberg. Es ist der Tag, an dem ein Rüde mit dem wissenschaftlichen Namen GW852m in der Nähe von Bad Wildbad im Schwarzwald ein regelrechtes Blutbad anrichtete. Das Tier fällt