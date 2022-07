Daten-Story Veröffentlicht am 22. Juli 2022

Wölfe waren lange aus Deutschland verschwunden, aber jetzt sind sie zurück. Auch in unserer Region streifen sie wieder durch die Wälder. Wie viele inzwischen in Baden-Württemberg leben, zeigt dieser Fakten-Freitag.

Bild: Patrick Pleul(dpa)/ Isabelle Graef

Sie kommen in Märchen und Mythen vor – und in unserer Region. Seit ein paar Jahren streifen wieder Wölfe durch Baden-Württemberg:Im April Jahr 2018 hat ein Wolf an einem Tag 44 Schafe einer Herde im Schwarzwald gerissen. Es war der erste Wolf