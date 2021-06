Rückblick: Was war geschehen?

Rückblick: Es war in der zweiten Welle zu zwei Ausbruchsgeschehen innerhalb des Lörracher Krankenhauses gekommen. 24 Patienten, die bei Aufnahme negativ auf Corona getestet worden waren, starben in der Folge in den vergangenen Monaten im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Dabei ging es um sogenannte nosokomiale, also mutmaßlich im Krankenhaus erworbene, Infektionen von mindestens zwei Personen, die in einem zeitlichen Zusammenhang stehen. Somit sei nicht auszuschließen, dass Patienten einem Ausbruchsgeschehen hinzugerechnet werden, deren Eingangstest aufgrund der langen Inkubationszeit negativ ausgefallen war und die sich bereits vor ihrem Klinikaufenthalt infiziert gehabt hätten. „Wir bedauern die Todesfälle sehr und arbeiten diese intensiv auf“, berichtete Bernhard Hoch, Geschäftsführer Medizin der Kliniken des Landkreises Lörrach.Weitere Corona-Infektionen in den Kliniken in Rheinfelden und Schopfheim wurden in den folgenden Wochen bekannt, wie Sie hier nachlesen können.