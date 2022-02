Noch einmal steht trotz aller Lockerungen eine Fasnacht mit besonderen Vorzeichen ins Haus. Doch was ein echter Fasnachtsnarr ist, der lässt sich von allen negativen Begleiterscheinungen die Stimmung nicht verderben.

Lassen Sie andere an ihrer Fasnachtsleidenschaft teilhaben, zeigen Sie uns ihre tolle Verkleidung – einzeln oder in der Gruppe.

Egal, ob Sie eine Veranstaltung besuchen, sich ins närrische Getümmel in der Schweiz stürzen oder einfach in den eigenen vier Wänden Fasnacht feiern: Schicken Sie uns Fotos von ihrem ganz persönlichen Auftritt oder der Party mit Freunden und Familie.

Närrische Aufnahmen für gute Stimmung

Wir suchen Schnappschüsse, die Lust auf die närrischen Tage machen und die verbliebene Corona-Tristesse vergessen lassen.

Wenn Sie also andere an ihrem persönlichen Fasnachtsspaß teilhaben lassen wollen, wenn Sie Lust auf die närrischen Tage machen und die verbliebene Corona-Tristesse vergessen lassen möchten, schicken Sie uns Ihre närrischen Schnappschüsse – am besten per Mail an hochrhein.aktion@suedkurier.de

Wichtig: Bitte nennen Sie uns bei allen Einsendungen die Namen der abgebildeten Personen, des Fotografen und den Ort, an dem die Aufnahme gemacht wurde.

