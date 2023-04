Nachdem 2018 im schweizerischen Südranden bei Neunkirch eine Wildkatze bestätigt wurde, war es ziemlich wahrscheinlich, dass es auch ein paar hundert Meter weiter südlich auf Jestetter Gemarkung Wildkatzen gibt.

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Berichte von Sichtungen der scheuen Waldbewohnerin, die in Baden-Württemberg seit dem Jahr 1912 als ausgestorben gilt.

Die Europäische Wildkatze – hier in einem Tierpark – galt seit 1912 in Baden als ausgestorben. | Bild: Ralf Göhrig

Seit vor gut zehn Jahren zwei Wildkatzen am Kaiserstuhl tot aufgefunden wurden, breitet sich Felis silvestris silvestris, wie der wissenschaftliche Name der Europäischen Wildkatze lautet, entlang der Rheinebene und weiter ostwärts aus.

Steckbrief der Wildkatze Die Wildkatze Die Wildkatze (Felis silverstris) ist die Stammform der Hauskatze und ist in mehreren Unterarten in ganz Europa, mit Ausnahme von Skandinavien und dem äußersten Osten des Kontinents, von Kleinasien bis zum Himalaya, auf der arabischen Halbinsel und in fast ganz Afrika verbreitet. Allerdings ist die nubische Falbkatze (Felis silvestris lybica) die Mutter unserer heutigen Hauskatzen, die von den Römern nach Mitteleuropa gebracht wurden und nicht die europäische Wildkatze (Felis silvestris silvestris). Der Lebensraum Die Europäische Wildkatze lebt in naturnahen und lichten sonnendurchfluteten Wäldern. Als nachtaktives Tier ist sie sehr heimlich und scheu und daher nur selten zu beobachten. Der Körperbau Die heimische Wildkatze hat ein Gewicht von zwei bis sieben Kilogramm, wird bis zu zwölf Jahre alt und verfügt über ein außergewöhnlich gutes Gehör. Ihre unabhängig voneinander beweglichen Ohren ermöglichen ihr auch in vollkommener Dunkelheit, ihre Beute zu lokalisieren. Die Nahrung Die Wildkatze ernährt sich hauptsächlich von Kleinsäugern (Mäuse), Reptilien, Amphibien und sogar Fischen, obgleich sie das Wasser scheut. Gern frisst sie auch Kerbtiere, wie Maikäfer und Heuschrecken. Ihre größten Feinde sind Luchse und Wölfe sowie große Greifvögel wie Uhus, Adler und Habichte. Füchse sind allenfalls für Jungtiere gefährlich.

Mitarbeiter der Forstlichen Versuchsanstalt Freiburg (FVA) haben im Februar 2019, zusammen mit den Förstern aus Dettighofen und Jestetten insgesamt 24 Lockstöcke repräsentativ im Wald verteilt und mit Baldrian besprüht, was die Katzen anlocken sollte. Die Stöcke wurden wöchentlich bis in den April von einem Mitarbeiter der FVA aufgesucht und auf Haare kontrolliert.

Das Wildkatzenbiotop in Jestetten: Hier pflegt ein Trupp Freiwilliger im Auftrag des Regionalen Naturparks Schaffhausen den Lebensraum der Wildkatze und entfernt Neophyten. | Bild: Ralf Göhrig

Tatsächlich wurden zahlreiche Haarbüschel an mehreren Stöcken gefunden. Genetische Untersuchungen bestätigten im Lauf des Jahres 2020 tatsächlich, dass es sich bei den gefundenen Haaren im nordwestlichsten Jestetter Zipfel um die Wildkatze handelt.

In den Folgejahren war es Bernhard Egli, Projektleiter Natur des Naturparks Schaffhausen, der zusammen mit seinen Mitarbeitern, Jestetter Waldarbeitern und Freiwilligen das Waldgebiet Ettenberg und Bissig zu einem optimalen Wildkatzenbiotop umgestaltete.

Wildkatze ist in Jestetten heimisch geworden

Die Europäische Wildkatze liebt offenes, sonniges Waldland und so nutzte Egli die natürlichen Voraussetzungen bei den Bohnerzlöchern, ließ Bäume fällen, um für genügend Sonne zu sorgen und tatsächlich konnten in diesem Gebiet immer wieder Wildkatzen von einer Wildkamera erfasst werden. Die Wildkatze ist im Jestetter Wald heimisch geworden.

Eine Wildkatze streift durch den Jestetter Ettenberg. | Bild: Ralf Göhrig

Lebensraum für seltene Tiere

Der Jestetter Wald bietet neben der Wildkatze auch noch weiteren seltenen Tierarten einen Lebensraum. Wie dem Schmetterling Eichzipfelfalter.

Auch der Große Eisfalter, einer der größten Schmetterlinge Europas findet im Jestetter Wald einen Lebensraum