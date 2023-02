Sonne und Narrenfreude überstrahlen Karsau: Mehr als 3000 Hästräger in 55 Gruppen kamen am Wochenende in den Rheinfelder Stadtteil Karsau.

Mit Musik: Viele schöne, aber auch schräge Töne sind beim Narrentreffen in Karsau zu hören. | Bild: Heidemarie Rombach 2023

Mit Lautstärke: Die Narren haben beim Narrentreffen in Karsau viel Musik im Gepäck. Im Bild die Rolli Dudel Schränzer Wyhlen. | Bild: Heidemarie Rombach 2023

Mit Schabernack: Was diese beiden hier wohl gerade aushecken? Die Zuschauer sollten auf jeden Fall in Deckung gehen. | Bild: Heidemarie Rombach 2023

Turnusgemäß findet die Veranstaltung der VHN (Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte) nur alle paar Jahre statt.

Viel närrischer Schabernack

Bild: Heidemarie Rombach 2023

Mit Konfetti: So nett diese Hexen hier in die Kamera schauen, habe sie es doch faustdick hinter den Ohren. | Bild: Heidemarie Rombach 2023

Bild: Heidemarie Rombach 2023

Bild: Heidemarie Rombach 2023

Mit einem Brauchtumsabend am Samstag startete das 55. Internationale Narrentreffen und fand am Sonntag seinen Höhepunkt.

Bild: Heidemarie Rombach 2023

Bild: Heidemarie Rombach 2023

Bild: Heidemarie Rombach 2023

Spaß hatten die Narren auch beim Narrentreffen in Tiengen...

...und in Berau:

