Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt hat entschieden: Die Herbstmesse in Basel findet in diesem Jahr nicht statt.

Der Grund: Die Herbstmesse zieht jährlich rund eine Million Besucherinnen und Besucher an. Vor allem an den Wochenenden rechnen die Veranstalter mit über 100.000 Personen pro Tag. Bis zuletzt gab es noch Hoffnung, dass die Basler Herbstmesse doch noch realisiert werden kann, doch alle Möglichkeiten erwiesen sich als nicht sicher genug. „Diese Publikumsgröße ist für die Durchführung einer Innenstadtmesse in Zeiten von COVID-19 nicht verantwortbar“, heißt es in der Erklärung des Regierungsrats.

Nicht die erste Absage Die diesjährige Absage ist nicht die erste in der 550-jährigen Geschichte der Basler Herbstmesse: Bereits in den Jahren 1721 und 1722 musste die Herbstmesse wegen der Pest und im Jahre 1831 wegen der Cholera-Epidemie abgesagt werden. Ebenso wurde sie 1918 wegen der Spanischen Grippe abgesagt.

Die nächste Basler Herbstmesse soll vom 23. Oktober bis 7. November 2021 (Petersplatz mit Hääfelimäärt bis 9. November) stattfinden.

Der Regierungsrat bedauere diesen Entscheid, heißt es in einer Mitteilung, „denn die Basler Herbstmesse ist ein wichtiges Kulturgut und ein bedeutender Traditionsanlass von nationaler Bedeutung.“

Basler Herbstmesse 2016. | Bild: Photo Sara Barth

Besonders bitter: In diesem Jahr hätte die Basler Herbstmesse das Jubiläumsjahr anlässlich ihres 550-jährigen Bestehens einläuten sollen. Ob und in welchem Rahmen der Auftakt des Jubiläumsjahrs dennoch gefeiert werden kann, darüber will der Basler Regierungsrat nach den Sommerferien informieren.

Reaktionen im Netz

Viele, vor allem betroffene Reaktionen, löste die Nachricht in den sozialen Netzwerken aus. So kommentierte ein User auf der Facebookseite der Herbstmesse beispielsweise auf Schwyzerdütsch: „Neeeeeei!!!!! Keini Schoggifrücht, kei Chäs-Chüechli und kei Glüehwii!!!!“

Auch deutliche Kritik an der Entscheidung wurde geäußert. Doch häufiger waren verständnisvolle Reaktionen zu lesen. So in Kommentaren wie diesem: „Richtiger Entscheid den dieses Jahr muss man mit nichts Rechnen aber dass isch wegen der Gesundheit nicht weil sie nicht Wollen daher Kopf hoch.“ Oder: „Wir bedauern diesen Entscheid, aber die Gesundheit geht vor! Hoffen wir auf ein kommendes Jahr.“

Ein Nutzer, den die Entscheidung nach eigenen Angaben direkt betrifft, schrieb: „Als Markthändler, welcher auf die Herbstmesse Basel angewiesen ist, ein Schock. Trotzdem: ein richtiger Entscheid.“