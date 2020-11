Kultusministerin Susanne Eisenmann kriegt bald Post. Absender: Kreisrätin Elvira Horn (Bündnis 90/ Die Grünen), Initiantin der heute beginnenden Adventsaktion „Kuck mal – Kumi!“ für eine Optimierung der Lehrerversorgung im Landkreis Waldshut. Horn fordert mit der Aktion mehr Lehrer und somit mehr Bildungsgerechtigkeit ein. Ihre Vorgehensweise ist so originell wie auffällig: Ein fast zwei Meter hoher Adventskalender in Form einer rosaroten Kuckucksuhr wird während der gesamten Adventszeit an verschiedene Orte wie Schulen oder Ämter gefahren.

Was verbirgt sich hinter den Türchen?

Hinter einem jeden Tag anders platzierten Türchen verbirgt sich ein Brief an Susanne Eisenmann mit einem Vorschlag, wie die Lehrerversorgung hauptsächlich im ländlichen Raum verbessert werden kann. Verschiedene Akteure wie Schüler oder Bürgermeister lesen den Brief vor laufender Kamera vor, unterzeichnen und versenden ihn. Die Kurzfilme erscheinen im digitalen Adventskalender im Internet (kuckmal.info).

Darum geht es „Kinder und Jugendliche haben auch im ländlichen Raum das Recht, ihre Persönlichkeit mittels optimaler Bildungschancen frei entfalten zu können“, schreibt Elvira Horn an die Adressaten der Adventsaktion. Der Staat hat auch die Aufgabe, der Bildungsgerechtigkeit dadurch Rechnung zu tragen, dass Schulen im ländlichen wie städtischen Raum eine vergleichbare Lehrerzuweisung und Ausstattung zugutekommen. Noch sieht sie eine Benachteiligung für Schüler, die in der ländlichen Gegend vom Landkreis Waldshut ihre Heimat haben. Als Kreisrätin sieht sie sich in der Pflicht, „an der Herstellung von Entscheidungen, die der ganzen Gesellschaft zugutekommen, mitzuwirken“. Für sie ist wichtig, „dass wir Menschen nicht nur reden, sondern uns engagieren, um etwas zu bewirken“, so Horn.

Erste Station des mobilen Adventskalenders ist heute die Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule Bad Säckingen um 10.30 Uhr. Das zweite Türchen und somit der zweite Brief wird tags darauf vom Elternbeirat an derselben Schule geöffnet. Danach geht es weiter zum Schulamt Lörrach, wo die GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) einen Vorschlag kundgibt.

Was möchte Elvira Horn mir der Aktion bezwecken?

Am Freitag hält der Adventskalender an der Carl-Heinrich-Rösch-Schule in Tiengen. Außer Eisenmann sind noch Kretschmann und Vertreter des Regierungspräsidiums Freiburg zu einer Türchenöffnung und einem Austausch vor Ort eingeladen. Denn Elvira Horn möchte mit der Aktion einen konstruktiven Dialog anstoßen.

Unterstützung erhält sie durch Landrat Martin Kistler und Hans-Joachim Friedemann, Leiter des Schulamtes Lörrach. „Sie haben mein Vorhaben sofort begrüßt“, freut sich Horn. Kistler und Friedemann beteiligen sich ebenfalls an der Aktion, indem sie am 19. Dezember um 11 Uhr ein Türchen vor dem Landratsamt in Waldshut öffnen. Auch die Bundespolitik ist eingebunden: Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) wird am 23. Dezember an der Grundschule in Unterlauchringen ein Türchen öffnen.

Was sind die Vorschläge?

In der ersten Adventsaktion für die Optimierung der Lehrerversorgung im Landkreis Waldshut fordern Schüler, Eltern, Gewerkschafter, Politiker, Lehrer und Bürgermeister das „Kumi“, also das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg auf, ihre 20 Vorschläge rasch in die Tat umzusetzen.

Vorgeschlagen wird unter anderem, den Numerus Clausus abzuschaffen, um den Zugang zum Lehramt zu erleichtern. „Nur die besten Abiturienten zu nehmen, macht keinen Sinn“, findet Elvira Horn, „wenn noch andere Qualitäten nötig sind“. Andere Qualitäten wie Geduld und Empathie, die jedoch nicht benotet werden.

Die Reiseroute des Adventskalenders Die Reiseroute des mobilen Adventskalenders ist auf der Internetseite ( https://kuckmal.info ) zu finden.

Im Kern geht es ihr darum, jungen Leuten die Zugangsvoraussetzungen zu erleichtern und sie zu motivieren, Lehrer zu ihrem Beruf zu machen. „Passt doch das System an die Menschen an, und nicht umgekehrt“, sagt sie mit Blick auf die Corona-Krise, in der deutlich geworden ist, welchen wichtigen Stellenwert der Schulbesuch einnimmt. „Kinder und Jugendliche erfahren neben den Lernmöglichkeiten in der Schule Verlässlichkeit, positive soziale Interaktion und geregelte Strukturen, was manchen außerhalb der Schule fehlt“, stellt sie fest.

Mit ihrer Aktion will sie die coronabedingten Lehrer- und damit verbundenen Stundenausfälle verstärkt ins Bewusstsein rücken. Elvira Horn weiß, wovon sie spricht: Sie ist Lehrerin an der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule und somit direkt mit der aus ihrer Sicht seit Jahren verbesserungswürdigen Situation an den Schulen konfrontiert.