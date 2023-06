Begeisterung, zielorientierte Ausdauer und Zähigkeit sind Merkmale erfolgreicher Gleitschirmpiloten. Veteran Harry Müller vom Delta-Club Condor Wehr zählt zu dieser Kategorie Piloten. Das hat er in den vergangenen 35 Jahren als Gleitschirmpilot schon vielfach unter Beweis gestellt und hat sich nie auf dem Erreichten ausgeruht.

Der Freizeitpilot hat am Wochenende einen neuen Langstreckenrekord aufgestellt

Am vergangenen Wochenende hat er einen neuen Langstreckenrekord des Vereins aufgestellt und war 7:41 Stunden in der Luft, dabei hat er 212,90 Kilometer zurückgelegt, schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Blick des Gleitschirm Piloten auf das Eggbergbecken, den Rhein und Bad Säckingen. | Bild: Andreas Ziegler/Delta-Club Condor Wehr

Nachdem in diesem Jahr am Startplatz an der Bergalinger Heue wegen der vielen Ostwindlagen bisher nur wenige gute Flugtage möglich waren, eröffneten die Wetterprognosen für Gleitschirme und Segelflieger am Samstag sehr gute thermische Bedingungen bei hochreichender Wolkenbasis.

Nach einer Dreiviertelstunde zähem Ringen am Berg setzt die gute Thermik ein

So startete Harry Müller am Samstag am Startplatz Heue in Rickenbach-Bergalingen um 11.15 Uhr. Nach circa einer Dreiviertelstunde zähem Ringen am Berg setzte die vorhergesagte gute Thermik ein und er konnte bis zu einer Höhe zwischen 2000 und 3000 Metern über dem Meeresspiegel steigen.

Der Flug endet erst 25 Kilometer vor Augsburg

In diesen Flughöhen gilt es dann, ständigen weiteren Thermikanschluss zu finden, um nicht frühzeitig am Boden zu stehen und so die Flugstrecke immer weiter ausdehnen zu können. Nach geglückten 7:41 Stunden Flugzeit beendete er seinen Flug um 18.57 Uhr nach 212,90 Kilometern in dreifach geknickter Freier Strecke in Breitenbronn, circa 25 Kilometer vor Augsburg.

Der Schluchsee und der Südschwarzwald im Schatten einzelner Wolken. | Bild: Andreas Ziegler/Delta Club Condor Wehr

Damit hat er den seit 29. April 2016 bestehenden Rekord über 168,5 Kilometer um 44,4 Kilometer überboten und gleichzeitig den ersten und bisher einzigen Flug über 200 Kilometer ab dem Startplatz Heue erflogen. Harry hat auch den Rekord der längsten Flugdauer von 2018 mit 6:52 Uhr auf 7:41 Uhr erhöht.

Im September wird der XC Heue Cup ausgetragen

Vom 15. September eines Jahres zu dem des Folgejahres findet der XC Heue Cup, die Streckenflugmeisterschaft ab Startplatz Heue, statt. Die geflogenen Strecken werden am Abend auf das DHV-Portal hochgeladen. Am Ende der Saison werden von jedem Piloten die drei besten Flüge gewertet.

Einmal im Jahr an einem Wochenende werden die Clubmeisterschaften im Streckenfliegen (weiteste Strecke vom Startplatz aus und möglichst wieder zurück), Ziellanden (wer den Landepunkt am genauesten trifft, gewinnt) und „Der letzte macht das Licht aus“ (wer als Letzer landet, gewinnt).

Der Verein

Der Delta-Club Condor Wehr wurde am 6. April 1978 als reiner Drachenflugverein gegründet, ab dem Jahr 1995 wurden auch Gleitschirmflieger aufgenommen. Derzeit gibt es im Verein keine aktiven Drachenflieger mehr. Der Delta-Club Condor Wehr hat derzeit 53 Mitglieder. Der Verein wird in diesem Jahr 45 Jahre alt.