Kreis Waldshut vor 46 Minuten

Martin Kistler tritt bei der Landratswahl 2022 erneut an

Martin Kistler will Landrat des Landkreises Waldshut bleiben. In der Sitzung des Kreistages am Mittwochabend gab der Amtsinhaber seine erneute Kandidatur bekannt. Martin Kistler wurde am 4. Juni 2014 im dritten Wahlgang erstmals gewählt.