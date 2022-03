von SK

Eigentlich wollte der Blasmusikverband Hochrhein (BVH) im Jahr 2020 sein großes Jubiläum zu seinem 100-jährigen Bestehen feiern. Doch dann kam Corona und machte das große Festprogramm, das über das ganze Jahr verteilt besondere Höhepunkte bieten sollte, unmöglich. Nun aber melden sich die Musiker unter dem Label „BVH100+“ zurück. Unter dem Motto „Weltklasse am Hochrhein“, wollen sie ein Zeichen setzen, wie der Vizepräsident Ralf Eckert betont.

Der Start der Konzertreihe ist der Auftritt des Landesblasorchesters Baden-Württemberg mit dem Dirigenten Björn Bus am 23. April in Waldshut.

Das Landesblasorchester

Seit 1978 prägt das Landesblasorchester (LBO) die Blasmusikszene Europas. Das LBO wurde vom Blasmusikverband Baden-Württemberg gegründet, um sinfonische Blasmusik weiterzuentwickeln, um neue Wege zu gehen, Werke in originaler Besetzung spielen zu können und gleichzeitig Vorbild und Klangreferenz für die Musikvereine im ganzen Land zu sein. Zahlreiche internationale Preise und anerkannte CD-Produktionen dokumentieren die Qualität des Auswahlorchesters.

Das Landesblasorchester Baden-Württemberg tritt am Samstag, 23. April, in der Stadthalle in Waldshut auf. | Bild: Landesblasorchester, Elena Deeg

Die 85 Musikerinnen und Musiker kommen aus ganz Baden-Württemberg. Sie erarbeiten an vier Wochenenden pro Jahr anspruchsvolle Konzertprogramme. Das Repertoire umfasst Originalkompositionen und Bearbeitungen klassischer Werke. Uraufführungen und kammermusikalische Besetzungen sind ebenfalls Bestandteil des jährlichen Programms.

Durch sein hohes musikalisches Niveau hat sich das Orchester in den vergangenen Jahren zu einer der gefragtesten Adressen für hoch qualifizierte und engagierte Musiker entwickelt.

Auszeichnungen des LBO Im Jahr 2005 erreichte das LBO den ersten Preis in Gold mit Auszeichnung in der Konzertklasse beim World Music Contest (WMC) in Kerkrade (NL). 2011 gewann das LBO den 2. Internationalen Blasorchesterwettbewerb in der Berliner Philharmonie. Im Juli 2015 vertrat das Landesblasorchester Deutschland und Europa bei der WASBE Weltkonferenz in San José, Kalifornien, und unternahm dafür seine größte Reise seit Bestehen des Orchesters. Im Mai 2016 erreichte das LBO den vierten Platz bei der europäischen Meisterschaft (ECWO) für Blasorchester im niederländischen Utrecht. Seinen größten Erfolg feierte der Klangkörper erneut beim WMC in Kerkrade im Juli 2017: Mit 96 Punkten wurde das LBO mit der höchsten jemals erreichten Punktzahl eines deutschen Orchesters Vizeweltmeister.

Der Dirigent

Björn Bus wurde 1980 im niederländischen Brunssum geboren. Dort, im Süden der Niederlande, liegen auch seine musikalischen Wurzeln. Bei der Harmonie Orkest Concordia Treebeek fing er als Schlagzeuger an. Später wechselte er zur Posaune.

Das Dirigieren erlernte Björn Bus bei Alex Schillings. 2004 absolvierte er den Abschluss an der Musikhochschule von Groningen. Er legte das Bachelorstudium summa cum laude ab. Im gleichen Jahr schloss er an der Musikhochschule Maastricht seine Ausbildung zum Posaunisten bei Harrie Ries ab. 2005 und 2006 studierte er an der Musikhochschule Aachen bei Wim Becu Barockposaune. Seinen Masterabschluss im Fach Dirigieren schloss er 2011 am Conservatorium Maastricht ebenfalls mit summa cum laude ab. Sein Lehrer war der international bekannte Dirigent Jan Cober.

Bei zahlreichen Meisterkursen und Wettbewerben konnte Björn Bus sein Talent unter Beweis stellen und Preise erringen. Er besuchte weitere Meisterkurse im Fach Dirigieren und arbeitete mit bekannten Persönlichkeiten zusammen.

2005 erreichte er einen zweiten Platz beim Dirigierwettbewerb der European Brass Band Association in Groningen. Beim World Music Contest 2009 in Kerkrade erwarb er den bronzenen Taktstock.

Hochrhein Zwei Jahre Corona im Kreis Waldshut: Ein Rückblick auf einen zuvor nie dagewesenen Zustand Das könnte Sie auch interessieren

Aktuell dirigiert Björn Bus folgende Orchester: Orchester des niederländischen Zolls, Landesblasorchester Baden-Württemberg, Harmonie St. Joseph Sittard und Harmonie St. Jozef Kaalheide – Kerkrade. Er ist als Vorstandsmitglied in der WASBE-Vereinigung tätig (World Association for Symphonic Bands and Ensembles) und hat seit Herbst 2018 die allgemeine künstlerische Leitung des World Music Contest in Kerkrade übernommen. Björn Bus ist darüber hinaus ein gefragter Gastdirigent bei bekannten Orchestern im In- und Ausland. So war er häufig zu Gast beim Rundfunk-Blasorchester Leipzig, bei der Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso‘, der Banda Municipal Barcelona und dem Blasorchester der Musikhochschule Maastricht. Darüber hinaus gibt er Dirigierkurse und ist Juror bei internationalen Wettbewerben. Das Konzert Beginn des Konzerts des Landesblasorchesters am 23. April in der Stadthalle Waldshut ist um 19.30 Uhr, Einlass ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet 18 Euro, ermäßigt 14 Euro. Durch die derzeit nicht sicher planbare Auslastung und Bestuhlung können keine Platzreservierungen gebucht werden. Der Vorverkauf ist auf Reservix bereits online.

Das Konzert als Zeichen für Livemusik

Mit dem Konzert am Samstag 23. April, in der Stadthalle in Waldshut will der Blasmusikverband Hochrhein ein zuversichtliches Zeichen für Veranstaltungen und Livemusik setzen. Die Veranstaltung wird unter den dann gültigen Corona-Regeln durchgeführt.