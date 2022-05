Kreis Waldshut vor 1 Stunde Kreis nimmt Fairen Handel in den Fokus Der Landkreis Waldshut will Fairtrade-Kreis werden. Was dahinter steckt und welche fünf Kriterien entscheidend sind – hier die Antworten.

Vorreiter in Sachen fairer Handel: Das Murger „Weltlädeli“ an der Ecke Hauptstraße/Murgtalstraße schreibt seit Jahrzehnten Erfolgsgeschichte. Unser Archivbild zeigt Gertrud Müller, die selbst über Jahrzehnte mitarbeitete, 2016 an der Kaffeeschütte. Nun will auch der Landkreis Waldshut Fairtrade-Kreis werden. | Bild: Chymo, Brigitte