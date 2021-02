von Nadine Böni und Monika Olheide

Krähen können ganz schön lästig werden, wenn sie plötzlich in einem Ort in großer Zahl auftauchen. Lärm und Verunreinigung durch die schwarzen Vögel waren und sind immer wieder ein Thema in den Städten und Gemeinden am Hochrhein. In Kaiseraugst in der benachbarten Schweiz sind Krähen zu einem besonders großen Problem geworden. Darum wird hier nun mit Nestentfernung und Drohneneinsätzen zu härteren Mitteln gegriffen, um die Vögel zu vertreiben.

Problemvögel in Kaiseraugst

Noch immer treffen auf der Kaiseraugster Gemeindekanzlei wöchentlich E-Mails und Schreiben ein zum Thema Krähen in der Überbauung Liebrüti. Die Vögel sorgen dort bereits seit Jahren für großen Unmut unter den Anwohnern. Die Gemeinde verfolgt daher seit einiger Zeit das sogenannte Drei-Säulen-Konzept – Nahrungsentzug, Vergrämung und Dezimierung.

„Wir haben in allen Bereichen des Konzepts Maßnahmen ergriffen. Das hat Wirkung gezeigt, leider aber jeweils nur relativ kurzfristig“, sagt Gemeinderat Jean Frey. Die Vögel kehrten immer wieder zurück – und mit ihnen die Reklamationen. „Verständlicherweise“, sagt Frey. Nun hat die Gemeinde vom Kanton eine Ausnahmebewilligung für das Entfernen der Krähennester erhalten, und zwar über die eigentlich am 16. Februar beginnende Schonfrist für Krähen hinaus. „Erst wenn die Eiablage stattgefunden hat, dürfen keine Nester mehr entfernt werden“, sagt Erwin Osterwalder, Fachspezialist Jagd und Fischerei beim Kanton.

Man unterscheidet grundsätzlich zwischen Saatkrähen und Rabenkrähen. Beide zählen zu den naturschutzrechtlich besonders geschützten Arten. Darum ist es unter anderem verboten, wild lebenden Tieren nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen oder Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. „Bei den Krähen als besonders geschützte Tierarten sind, insbesondere für Ausnahmen von diesen Verboten, die unteren Naturschutzbehörden (Stadt- oder Landkreis) zuständig“, informiert das Regierungspräsidium Freiburg als zuständige höhere Naturschutzbehörde auf Anfrage des SÜDKURIER.

„Das ist eine Vergrämungsmaßnahme mit dem Ziel, das Brüten der Krähen in die Waldgebiete außerhalb der Siedlung zu verlagern“, sagt Frey. Am Violenbach und Richtung Autobahn habe es geeignete Bäume. Dort sei das Störungspotenzial viel kleiner. Solche Bewilligungen werden selten erteilt. „Wir sind sehr restriktiv und erteilen diese erst, wenn zuvor andere Maßnahmen durchgeführt wurden, wie das Kaiseraugst gemacht hat“, sagt Osterwalder. „Wir sprechen uns jeweils auch mit Birdlife Aargau ab, bevor wir eine Bewilligung erteilen.“

Der Robotervogel Robird soll in der Kaiseraugster Siedlung Liebrüti helfen, die Krähen zu vergrämen. Marcel Maurer, CEO der beauftragen Firma Eagle Eye Multicopter Services GmbH, erklärt, wie der Robotervogel funktioniert. | Bild: Nadine Böni

Die Saatkrähenpopulation habe sich in Kaiseraugst aber innerhalb kurzer Zeit etabliert und sei rasch gewachsen. „Sie brüten mitten in der Wohnsiedlung. Die damit verbundene Lärmbelastung und die flächendeckenden Kotverunreinigungen übersteigen dort das verträgliche Maß“, so Osterwalder.

Wie groß ist die Krähenproblematik im Landkreis Walödshut? „Das ist ganz unterschiedlich“, so die Antwort von Susanna Heim, Sprecherin des Landratsamts Waldshut. Gemäß der Waldshuter Naturschutzbehörde gibt einen Schwerpunkt in Bad Säckingen. „Aus anderen Gemeinden haben wir keine Meldungen bisher erhalten. Allerdings wissen wir aus Erfahrung, dass die Krähenpopulation oft an jenen Orten zum Problem wird, wo gefüttert wird“, so Heim.

Erfahrungswerte zu dieser Maßnahme fehlen zwar. Osterwalder ist aber durchaus zuversichtlich, dass das längerfristig Wirkung zeigen könnte. „Es handelt sich zwar nicht um einen letalen, aber doch um einen sehr starken Eingriff in das Brutverhalten der Vögel.“

Eine Drohne mit Greifarm soll zupacken

Bei der Nestentfernung wird eine eigens dafür entwickelte Drohne mit Greifarm zum Einsatz kommen. Sie stammt von der Firma Eagle Eye Multicopter Services GmbH. Die Firma war in den vergangenen beiden Jahren bereits für die Krähenbekämpfung in der Liebrüti tätig – mit Roboterfalken „Robird“. Vergangene Woche wurde mit der Drohne ein Probeflug durchgeführt. „Es hat funktioniert“, sagt Jean Frey.

Wäre ein Drohneneinsatz auf deutscher Rheinseite denkbar? Das Regierungspräsidium Freiburg als höhere Naturschutzbehörde antwortet auf Nachfrage des SÜDKURIER dazu: „Ob der Einsatz einer herkömmlichen Drohne zur Entfernung von Nestern sinnvoll ist, erscheint zweifelhaft. Eine Entfernung von Nestern ist wesentlich einfacher per Hubsteiger durchzuführen, es bedarf dann keiner Genehmigung durch die Luftfahrtbehörde, keiner Sondergenehmigung für den Einsatz in einem Wohngebiet und es gibt auch kein Verletzungsrisiko für die Vögel, was eventuell gegeben wäre, wenn die Vögel eine herkömmliche Drohne (mit Rotoren) zur Verteidigung des Nestes angreifen sollten.“ Wie ist es mit Robotervögeln? In Kaiseraugst wird auch ein „Robotervogel“ eingesetzt. „Solche werden bereits in ähnlicher Art unter anderem auf Flughäfen zur Vergrämung von Vögeln sehr erfolgreich verwendet. Hierbei werden auch keine Nester entfernt, sondern der ‚Robird‘ mit dem Aussehen eines Falken fliegt über die Kolonie bzw. macht sogar Scheinangriffe, mit großem Effekt“, beschreibt das Regierungspräsidium Freiburg. Und weiter: „Der Einsatz einer solchen Drohne ist aus unserer Sicht fachlich durchaus erfolgversprechend und gegebenenfalls einfacher als der Einsatz eines Falkners.“ Allerdings sei im Falle von Saatkrähen bislang kein Drohneneinsatz im Regierungsbezirk Freiburg bekannt. Das bestätigt auch das Landratsamt Waldshut. Hier gebe es kein mit den Maßnahmen in der Schweiz vergleichbares Vorgehen gegen Saatkrähen.

Im Februar, wenn die Krähen mit dem Nestbau beginnen, soll die Drohne in Kaiseraugst zum Einsatz kommen. Die Bäume würden dann wöchentlich kontrolliert und die Nester laufend entfernt, sagt Frey. „Ziel ist es, dass es gar nicht erst großflächig zu einer Eiablage kommt, sondern dass die Vögel dafür an andere Standorte ausweichen.“ Der Vertrag mit der Firma werde derzeit ausgearbeitet. Im Budget der Gemeinde sind auch 2021 einige zehntausend Franken für die Krähenbekämpfung reserviert.

Als weitere Maßnahme soll den Krähen die Nahrungsbeschaffung weiter erschwert werden. So werden die Zugänge der Krähen beim Entsorgungsbetrieb im Gebiet Rinau abends und an den Wochenenden mit Gitternetzen verschlossen und die Container abgedeckt. Die entsprechende Baubewilligung der Gemeinde liegt vor. „Wir hoffen, dass wir nun Wege finden, das Problem auch langfristig zu lösen“, sagt Jean Frey.