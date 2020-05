Zu schnell fahren ist in der Schweiz teuer und je nach Geschwindigkeit sogar eine Straftat. In den vergangenen Tagen kontrollierte die Kantonspolizei an mehreren Orten außerorts die Geschwindigkeit. Hier gilt normalerweise Tempo 80. Doch in zahlreichen Fällen maßen die Polizisten deutlich höhere Geschwindigkeiten.

Spitzenreiter am Mittoch: 149 bei erlaubten 80 Stundenkilometern

In Küttigen stoppte die Kantonspolizei am Mittwoch einen 27-Jährigen, der kurz nach 14.15 Uhr mit einer Geschwindigkeit von 149 km/h gemessen wurde. Der Motorradfahrer konnte angehalten und befragt werden, so die Kantonspolizei. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau eröffnete sogleich eine Strafuntersuchung nach Art. 90 Abs. 3 des Strassenverkehrsgesetzes, welcher aus als „Raserartikel“ bekannt ist. Das Motorrad wurde vorläufig sichergestellt und den Führerschein musste der Mann sofort abgeben.

127, 126 und 115 Stundenkilometer

Am Mittwochnachmittag setzte die Kantonspolizei Aargau setzte ihr Lasermessgerät am Mittwoch, 20. Mai, in Würenlos und in Küttigen ein. Anstatt sich an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 80

km/h zu halten, fuhr ein 63-Jähriger mit seinem Auto mit 127 Stundenkilometern unterwegs. Die Polizei hielt ihn sofort an und verzeigte ihn an die Staatsanwaltschaft. Zudem nahm sie ihm den Führerausweis auf der Stelle ab.

Ein Autofahrer und ein Motorradfahrer wurden zudem mit Tempo 126 und 115 erfasst. Der Autofahrer musste seinen Führerschein ebenfalls vor Ort abgeben.

Zwischen 116 und 118 Stundenkilometern

Ebenfalls am Mittwoch stoppte die Kantonspolizei noch zwei Autofahrer und einen Motorradfahrer mit Geschwindigkeiten von 116 bis 128 km/h.

Sonntag: Elf Raser – der schnellste mit Tempo 153

Bereits am Sonntag, 10. Mai, hielt die Polizei an der Staffeleggstrasse insgesamt elf Verkehrsteilnehmer mit Geschwindigkeiten von 114 bis 153 Stundenkilometer an.

Die Kontrollen gehen weiter

Mit dem ausschließlichen Fokus auf grobe Verkehrsdelikte führt die Kantonspolizei weiterhin solche selektiven Geschwindigkeitskontrollen auf Außerortsstrecken durch. Im April 2020 fanden 37 Kontrollen statt, 39 Führerscheine wurden auf der Stelle abgenommen (Höchstgeschwindigkeit 169 km/h außerorts).