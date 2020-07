Das Kandidatenfeld für die baden-württembergische Landtagswahl am 14. März 2021 nimmt langsam Gestalt an, nachdem die Corna-Pandemie den Nominierungsfahrplan für die Parteien durcheinander gewirbelt hat. Nach CDU, SPD und FDP haben nun auch die Grünen im Kreis Waldshut bekannt gegeben, welche Personen, sich um das Abgeordnetenmandat bewerben werden.

Grüne

Gleich vier Personen stellen sich bei der Nominierungsversammlung zur Landtagswahl am Mittwoch, 29. Juli, in der Stadthalle in Tiengen zur Wahl. Prominenteste und kommunalpolitisch erfahrenste Bewerberin ist dabei Tanja Steinebrunner (54), Bürgermeisterin aus Fröhnd im Kreis Lörrach. Sie gehört seit gut einem Jahr dem Lörracher Kreistag an.

Tanja Steinebrunner. | Bild: privat

Ihre drei Mitbewerber stammen alle aus dem Kreis Waldshut: Niklas Nüssle (26) aus Wutöschingen ist einer von drei Kreisvorsitzenden der Partei und seit 2019 jüngstes Mitglied im Waldshuter Kreistag.

Niklas Nüssle. | Bild: SK

Weitgehend unbeschriebene Blätter sind dagegen Alexandra Höfler aus Görwihl und Volker Schreiber aus Lauchringen. Wer von den vier Bewerbern das Rennen macht, entscheiden die Mitglieder der grünen Ortsverbände bei der Nominierungsversammlung am 29. Juli. Dort wird auch ein Ersatzkandidat gewählt.

CDU

Bereits festgelegt haben sich die Christdemokraten: Hier wird die bisherige Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller (57) aus Rheinfelden ins Rennen gehen.

Sabine Hartmann-Müller.

Sie rückte 2017 für Felix Schreiner in den Landtag nach, der das Bundestagsmandat gewann und nach Berlin wechselte. Bei der Landtagswahl 2016 hatte Felix Schreiner das Mandat nur mit hauchdünnem Vorsprung vor der Grünen Kandidatin Petra Thyen gewonnen. Am Ende lag Schreiner 0,4 Prozentpunkte (329 Stimmen) vor Thyen. Ersatzkandidatin für Hartmann-Müller ist Nathalie Rindt (37) aus Gurtweil.

SPD

Die SPD entscheidet bei einer Delegiertenversammlung am 19. September, wer für die Partei ins Rennen geht. Um die Kandidatur bewerben sich aktuell Peter Schallmayer (40) aus Höchenschwand und Stefan Meier (50) aus Bad Säckingen.

Dr. Stefan Meier. | Bild: SK

Dr. Peter Schallmayer | Bild: SK

Als Ersatzkandidat bewirbt sich Nico Kiefer (24) aus Rheinfelden.

FDP

Für die FDP tritt – wie bei der Wahl 2016 – der langjährige Waldshuter Kreis- und Stadtrat Harald Ebi (60) an.

Harald Ebi. | Bild: Koppert

Sein Ersatzkandidat ins Toni Mossa (22) aus Rheinfelden.

AfD und Linke

AfD und Die Linke haben noch nicht mitgeteilt, wann sie ihre Kandidaten zur Landtagswahl nominieren.

Der Wahlkreis 59 Zum Wahlkreis 59 zählen weite Teile des Landkreises Waldshut, allerdings ohne die Gemeinden Bernau, Dachsberg, Häusern, Höchenschwand, Ibach, St. Blasien, Bonndorf, Grafenhausen, Ühlingen-Birkendorf, Wutach und Todtmoos. Sie gehören zum benachbarten Wahlkreis Freiburg I. Dafür gehören Rheinfelden und Schwörstadt (aus dem Landkreis Lörrach) zum Landtagswahlkreis 59. Ergebnisse Wahl 2016 Bei der Wahl im März 2016 holte CDU-Kandidat Felix Schreiner mit 30,8 Prozent die meisten Stimmen, vor der Grünen Petra Thyen (30,4 Prozent). Wolfgang Frommann (AfD) und Hidir Gürakar (SPD) kamen jeweils auf 12,3 Prozent. Harald Ebi (FDP) landete bei 7,4 Prozent und Norbert Portele (Die Linke) bei 2,2 Prozent. Die übrigen Kandidaten spielten keine Rolle.

Bundestagswahl im Blick

2021 wird übrigens nicht nur der Landtag in Baden-Württemberg gewählt: Im September steht auch noch die Bundestagswahl an. Auch hier laufen schon die Vorbereitungen der Parteien.

Die CDU im Kreis Waldshut nominiert ihren Direktkandidaten am Freitag, 17. Juli, bei einer Versammlung in Bonndorf. Der Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner hat bereits seine erneute Kandidatur angekündigt. Und auch bei den Grünen will der Direktkandidat von 2017 erneut ins Rennen gehen: Auf der Homepage der Waldshuter Kreis-Grünen hat Ulrich Martin Drescher aus Kirchzarten seine erneute Bewerbung angekündigt.