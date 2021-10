von Ursula Freudig

Kreis Waldshut – Keine Veränderungen gab es bei den Wahlen im Vorstand des Kreisverbandes Waldshut Bündnis 90/Die Grünen: Die bisherigen Kreisvorsitzenden Petra Thyen, Jan-Lukas Schmitt und in Abwesenheit, Niklas Nüssle, wurden nahezu einstimmig wiedergewählt. Alle 28 Stimmen der Wahlberechtigten erhielt der ebenfalls wiedergewählte Schatzmeister Bernd Wallascheck. Gewählt wurde im Rahmen der Kreismitgliederversammlung im „Rheinischen Hof“ in Waldshut.

Ein Rückblick auf die Bundestagswahlen war weiterer Tagesordnungspunkt. „Wir haben ein gutes Ergebnis für Waldshut geholt und einen guten Wahlkampf gemacht“, zog Jan-Lukas Schmitt, Kandidat der Grünen für den Wahlkreis Waldshut, das Fazit. Schmitt drückte die Hoffnung aus, dass die Energie aus dem Wahlkampf mitgenommen wird, um zukünftig das Potenzial der Grünen noch mehr auszuschöpfen. Eine bessere Vernetzung und Struktur und mehr Sichtbarkeit des Kreisverbandes, um seine Bekanntheit zu erhöhen, nannte er als Ziele. Weiterhin will der Kreisverband seine inhaltliche Arbeit intensivieren und mehr Präsenz auf seinem Youtube-Kanal zeigen.

Der Kreisverband Im Kreisverband Waldshut von Bündnis 90/Die Grünen sind acht Ortsverbände zusammen geschlossen mit 220 Mitgliedern. Nachwuchsorganisation ist die Grüne Jugend Waldshut-Tiengen (bis 27 Jahre) mit gut 30 Mitgliedern. Die Kreisgeschäftsstelle ist in Klettgau. Mit acht Mitgliedern sind die Grünen nach der CDU und den Freien Wählern drittstärkste Fraktion im Kreistag des Landkreises Waldshut.

Es gab in der Versammlung auch kritische Stimmen zum zurückliegenden Bundestagswahlkampf. So bemängelten neue Mitglieder, die sich gern vor Ort im Wahlkampf engagiert hätten, dass sie keinen Zugang gefunden hätten. Kreisgeschäftsführerin Christine Ehm appellierte in diesem Zusammenhang an die betreffenden Vorstände der Ortsverbände, nach der Meldung neuer Mitglieder unverzüglich Kontakt mit diesen aufzunehmen.

Was die Zahl der Neumitglieder betrifft, sind die Grünen im Aufwind. Petra Thyen sprach von einem rasanten Anstieg von 2018 noch 140 Mitgliedern auf aktuell 220, darunter auch viele Jüngere. Positiv fiel auch der Blick von Bernd Wallaschek auf die Finanzen aus. Er sprach für 2019 und 2020 von einem sehr guten Ergebnis. Entsprechend zuversichtlich blickte er in seinem Haushaltsentwurf 2021/22 nach vorne: „Wir können tendenziell Geld ausgeben und sinnvoll investieren.“

In der Kreismitgliederversammlung wählten die Grünen auch ihre Delegierten für den Förderverein des hiesigen Frauen- und Kinderschutzhauses, die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) für Frauenpolitik und für die Bundesdelegiertenkonferenz (BDK). Ob und wann die BDK stattfindet und ob sie auch über den Koalitionsvertrag zur Bildung der Regierung entscheidet, ist laut Petra Thyen noch offen. Sollte die BDK stattfinden, werden Jan-Lukas Schmitt und die neu gewählte Claudia Arnold für den Kreisverband Waldshut teilnehmen.